彰化古月館展 積木星際戰艦遊台灣中廣新聞網 (2017-08-17 12:31)
彰化市古月民俗館，從即日起邀請國際級積木達人黃彥智醫師，舉辦積木創意展，結合東西方元素，展出積木組合而成、活靈活現的星際戰艦、台灣各縣市地標、火車與卡通玩偶等上百件作品，琳琅滿目、栩栩如生令觀賞者嘆為觀止！
（李河錫報導）
目前還在懸壺濟世的中醫師黃彥智，原本購買樂高積木給兒子玩耍，但認為太過洋化又沒有創意，因此結合馬賽克藝術、台灣鄉村寺廟、城市地標建築和太空系列，展開積木設計之途，還成為台灣被樂高公司認證、國際級的積木達人，這回展出八卦山大佛、小型廟宇、台灣地圖和地標以及常在科幻電影出現的星際戰艦，多元又豐富。
市長邱建富表示，黃彥智醫師運用小小一片積木，卻堆疊出一物一世界令人驚嘆的藝術創作品，例如以上萬片積木打造成大稻埕的慈聖宮，連廟口石獅都栩栩如生，真是嘆為觀止！
古月民俗館館長林玉青表示，「拼玩藝∼積木創意展」從即日起到十月二十八號為止，歡迎民眾抓住暑假的尾聲，乘著星際戰艦遊台灣。（攝影：李河錫）
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