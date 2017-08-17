究竟是什麼景象讓網友都傻眼呢？（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

停在路邊的機車變成這樣，你看過嗎？一名網友在臉書「爆料公社」中貼出兩張照片，指出停在路邊的一台機車上充滿「裝飾」，仔細一看竟爬滿多隻蝸牛，讓網友都看傻笑翻！

原來是機車上爬滿蝸牛。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

只見照片中的機車，不論是安全帽、後照鏡、後座扶手、置物籃，甚至是接近輪胎的地方，都有一隻隻大蝸牛黏在上頭。這樣的景象讓許多網友笑慘「共乘的概念」、「螺旋力機車」、「改很大喔！」，甚至有網友開玩笑說這應該是要加菜吧？「晚餐爬滿車了」。

多隻蝸牛黏在機車上。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

但部分網友則覺得這景象看起來有點不自然，「這是故意抓來放的吧！？」、「我覺得故意的欸，那帽子還兩個角」，也有網友看到這麼多的蝸牛出現，忍不住密集恐懼症上身「超怕蝸牛」、「超噁心的」。