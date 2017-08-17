配合世大運 國1楊梅至竹北暫停開放路肩中央社 (2017-08-17 12:02)
（中央社記者汪淑芬台北2017年8月17日電）2017世界大學運動會19日將開幕。交通部高速公路局今天發布新聞稿，18日至30日實施多項國道疏運措施，其中國1南下楊梅至竹北路段暫停開放路肩，請民眾體諒。
高公局新聞稿指出，國1林口至新竹路段尖峰時段易壅塞，高公局訂有機動及常態開放路肩措施，但國1南下楊梅至竹北路段因交流道間隔較遠，救援動線較不方便，如事故發生可能產生嚴重壅塞，無法因應賽事需要。
高公局除已安排在世大運賽事期間增加救援能量，國1南下楊梅至竹北路段在賽事期間，原有開放路肩措施將暫停實施，以應緊急處理需要，請用路人體諒並配合。
因世大運選手村位在新北市林口區，比賽場館分布在台北市、新北市、桃園市及新竹地區，須透過接駁車接送選手及工作人員。高公局考量接駁車通過的國道路段在尖峰時段易壅塞，若遇事故壅塞更嚴重，為避免延誤世大運賽事，若有嚴重壅塞，主辦單位得請警車前導世大運接駁車行駛路肩。
因世大運接駁車多為大客車，高公局提醒用路人遇世大運接駁車行駛路肩時，請外側車道車輛小心行駛並禮讓接駁車。
高公局也將在世大運賽事期間，加強通往賽場沿線各交流道入口匝道儀控管制，其中19日開幕典禮及30日閉幕典禮下午時段，林口交流道北上至台北交流道各入口，將有間歇性高強度管制，請用路人耐心等候。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鍵盤置物．鍵盤皮套．鍵盤防塵．X61 鍵盤．Xarmor 鍵盤．鍵盤護腕．X552VL 鍵盤．BuyJM 鍵盤．鍵盤電腦．imac 鍵盤．ASUS tf103c 鍵盤基座．白色鍵盤．微軟無線滑鼠鍵盤組．鍵盤架．Slim 鍵盤．鍵盤基座．Sony 鍵盤．AKIRA 鍵盤．1015px 鍵盤．note 8 鍵盤．鍵盤．羅技 K360r 無線鍵盤．T2 鍵盤．ASUS 鍵盤底座．SPORT 鍵盤．ASUS 鍵盤基座．F8 鍵盤．鍵盤 hp．ABS 鍵盤架．g710 鍵盤
世大運員警便當菜差還臭酸 網轟：根本侮辱人【NOWnews今日新聞】
看見星巴克這場景 他怒斥台灣人很自私【NOWnews今日新聞】
擺脫近視阻礙 實現夢想有方法【健康醫療網】
才不是好朋友！女生最痛恨的那些生理期困擾！【網路溫度計】
農曆七月鬼門開！年輕人也得知道的5個禁忌【KNOWING新聞】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》