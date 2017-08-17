（中央社記者汪淑芬台北2017年8月17日電）2017世界大學運動會19日將開幕。交通部高速公路局今天發布新聞稿，18日至30日實施多項國道疏運措施，其中國1南下楊梅至竹北路段暫停開放路肩，請民眾體諒。



高公局新聞稿指出，國1林口至新竹路段尖峰時段易壅塞，高公局訂有機動及常態開放路肩措施，但國1南下楊梅至竹北路段因交流道間隔較遠，救援動線較不方便，如事故發生可能產生嚴重壅塞，無法因應賽事需要。



高公局除已安排在世大運賽事期間增加救援能量，國1南下楊梅至竹北路段在賽事期間，原有開放路肩措施將暫停實施，以應緊急處理需要，請用路人體諒並配合。



因世大運選手村位在新北市林口區，比賽場館分布在台北市、新北市、桃園市及新竹地區，須透過接駁車接送選手及工作人員。高公局考量接駁車通過的國道路段在尖峰時段易壅塞，若遇事故壅塞更嚴重，為避免延誤世大運賽事，若有嚴重壅塞，主辦單位得請警車前導世大運接駁車行駛路肩。



因世大運接駁車多為大客車，高公局提醒用路人遇世大運接駁車行駛路肩時，請外側車道車輛小心行駛並禮讓接駁車。



高公局也將在世大運賽事期間，加強通往賽場沿線各交流道入口匝道儀控管制，其中19日開幕典禮及30日閉幕典禮下午時段，林口交流道北上至台北交流道各入口，將有間歇性高強度管制，請用路人耐心等候。