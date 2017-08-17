（中央社記者吳家豪台北17日電）HMD Global今宣布推出Nokia 8旗艦智慧手機，為全球首款可前後同時拍攝影片的智慧手機，支援在Facebook與YouTube等社群媒體上進行前後畫面同步直播。



HMD Global發布新聞稿指出，Nokia 8為HMD Global首款與蔡司光學技術獨家合作的智慧手機，以效能和原生Android體驗為核心，採用當前最先進的鋁合金一體化設計。



HMD Global產品總監薩維卡斯（Juho Sarvikas）表示：「現今消費者比過往更熱愛記錄並分享生活點滴，社群媒體上每分鐘都會有超過數百萬張照片與影片。在看到其他人分享的內容後，我們也會嘗試用更有創意的方式來分享自己的生活。這些消費者啟發我們想要打造一款結合優質設計、完美體驗及強大效能的旗艦智慧手機。」



Nokia 8為全球首款可前後同時拍攝（Dual-Sight）影片的智慧手機，可同時啟動前後鏡頭進行拍攝，螢幕以分割畫面方式同步顯示前後所拍攝的照片與影片。Nokia 8前後拍攝鏡頭為HMD Global與蔡司共同開發，使用者可透過位於相機應用程式的Dual-Sight功能，在社群媒體上同步直播。



Nokia 8也是首款搭載諾基亞OZO音效（OZO Audio）的智慧手機，透過諾基亞獨家聲學演算法（acoustic algorithms），可360度捕捉沉浸式音效。



Nokia 8將提供藍、亮藍、亮銅、鐵灰4款顏色，全球建議零售價為599歐元（約新台幣2.14萬元），預計9 月開始全球陸續發售。1060817