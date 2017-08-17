強化桃園偏鄉資源 英語工作坊暑期開課中央社 (2017-08-17 12:08)
（中央社記者吳睿騏桃園17日電）強化偏鄉小學生的英語能力，桃園市教育局7、8月在復興區，舉辦免費桃園暑期英語工作坊，希望透過大量練習與個別輔導，提升學生的英語能力，也銜接國中課程。
桃園市政府教育局長高安邦今天在教育局受訪表示，市府今年在復興區試辦「提升國中小學生英語學習成效」實驗計畫，針對國小六年級畢業生，提供免費暑期英語工作坊，上午課程由專業師資進行授課學習，讓學生大量練習英語，下午課程則規劃助教分組輔導複習，再依學生學習情況給予適當協助，並於學生日誌中詳細記錄，讓每週五天的英語學習可以更加充實有意義。
提供場地的桃園市介壽國中校長傅美琴指出，復興區是山區偏鄉，教育資源相對平地學生缺乏，因此很贊成讓小學六年級的畢業生透過這樣的方式接軌國中英文學習。來自復興區11所國小共37名畢業生，不但有專業老師的指導，還有到山上伴讀的大學助教，不僅讓學生們在英語學習中培養自信，也能夠透過與大專院校學生的接觸，開拓他們的視野，有一個模仿學習的榜樣。
目前正在大學就讀並擔任助教的宋立婷表示，透過暑期五週的英語輔導課程，除了讓小朋友可以把英語學習基礎打得更扎實，自己也在這樣陪伴過程中，獲得不一樣的成就感，她期望桃園暑期英語工作坊可以持續辦理，讓這些教育資源相對弱勢的學生們，能透過這樣的方式學習，也讓英語教育在復興區扎根。1060817
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