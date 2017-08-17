隨心所欲自在混搭 今年秋天背這款包最潮NOWnews今日新聞 (2017-08-17 12:01)
強調勇敢做自己、大膽表態的美式潮流品牌PLAYBOY，今年秋季以律動的青春為主題，推出不論上班、休閒、運動都能混搭出微個性風格的零感輕量尼龍系列包款，讓穿搭不再侷限一種場合，隨時隨地都能自在展現你的潮流Freestyle！
PLAYBOY這次所推出的系列包款，搭配延續夏季跳脫框架的高彩度飾邊，以及秋冬不可缺少的字母織帶、毛球小夥伴，讓穿搭元素不再受分明的季節限制，打破場域界線才是王道。另外，防潑水的尼龍材質及衍縫設計是整體延伸觸角，誰說上班族只能拎皮包、學生只能背帆布包？包包不應該只能應對單一場合，而是將上班、運動、娛樂合而為一，隨心所欲的自在混搭。
▲利用防潑水的尼龍材質與衍縫設計，搭配跳脫框架的高彩度飾邊、字母織帶與毛球小夥伴，為秋冬注入溫度。（圖／PLAYBOY提供）
你腦海中的青春是什麼？80年代的復古溜冰場、學生時代的搭訕聖地圖書館、令人心醉神迷的霓虹燈、嘟嘴吹泡泡糖的稚嫩臉龐......，PLAYBOY在今年秋季帶你掉進懷舊漩渦的黑膠唱片機裡，背上包包高喊「Ready, Set, Go」，引爆你的美式潮流新思維！PLAYBOY官網：www.playboytw.com
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