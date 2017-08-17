丹尼爾克雷格確定將接演下一部007，雖然很多人覺得並不意外，更多影迷反應非常興奮，007系列的第25部電影，預定後年底上映。編劇透露，可能會把美國總統川普寫進去。



詹姆士龐德國際影迷俱樂部雜誌編輯說，丹尼爾克雷格是歷任007演員中，最受肯定，票房也最成功的一個。他強化了角色形象，龐德因他而重生。



雖然很多人對丹尼爾克雷格繼續接演表示興奮，也有人認為他太老了，應該要讓位給年輕人。



新戲還沒有定名，劇本將由從1999年縱橫天下開始，就一直負責操刀的雙人組編劇負責，他們透露，可能會在新戲中，加入川普元素，每一部007電影，都得替詹姆士龐德，在世局中找一個定位，它反應英國的立場，電影中的反派角色，或多或少會融入一些時勢。



等到新戲上演時，丹尼爾克雷格已經51歲，扮演007十三年，他主演的前面四部007電影，全球票房累計已經超過31億美元。



前年上映的(惡魔四伏)，單單撞壞的車子，價值就達到三千七百萬美元。



007情報員1962年第一次躍上大銀幕，是由史恩康納萊擔綱，他產出七部，接棒的羅傑摩爾也有七部，丹尼爾克雷格2006年接替皮爾斯布洛斯南。



