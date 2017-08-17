花蓮市公所為活絡商圈商機，藉由即將到來的七夕情人節，舉辦「七夕尋寶大富翁。大獎藏在商圈裡」活動，讓遊客透過玩遊戲認識不一樣的花蓮市。



（梁國榮報導）



花蓮市長魏嘉賢表示，因為陸客減少來臺，花蓮市消費景氣低靡，沒有觀光客商圈顯得沒有生氣，因此希望透過遊戲的方式，讓遊客來到花蓮能走進商圈，認識不一樣的花蓮市風貌。



「七夕尋寶大富翁。大獎藏在商圈裡」活動分為三個部分，第一個是尋寶遊戲，遊客拍下活動粉絲頁所公佈的5圖案，就能獲得摸彩券一張，有機會抽中高級筆電；第二項是大富翁遊戲，找到玩大富翁的地方，拍照上傳加市公所ＬＩＮＥ，就能擲骰子，走到哪個店家就送該商店禮品，走到機會、命運，有機會拿到五星飯店住宿券。最後一項是加碼送，只要在花蓮市消費任一張發票，不限金額，都可以到喜鵲服務台兌換小禮物，每天50份送完為止。活動從8/19開跑到8/28，詳細活動內容可以上七夕尋寶LOVOPOLY臉書粉絲頁。



