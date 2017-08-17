(健康醫療網／記者林怡亭報導)

花蓮慈院醫病共享決策找回31年前婚禮

為了找回被土石流沖走的回憶，在花蓮慈濟醫院醫護行政團隊、吉安鄉戶政事務所與何叔孋公證人事務所的協助下，六月三十日傍晚，花蓮慈院外科加護病房裡舉行了一場感人的婚禮。

病情並不樂觀

婚禮「男主角」是59歲的吳柳貴，多年來都在花蓮慈院接受治療。五月底，因為右膝感染問題，再度住院治療，接續發生肺炎、急性呼吸衰竭、腎衰竭等併發症，轉至外科加護病房治療。病情並不樂觀的吳先生，需要依賴呼吸器，且昏迷時間越來越長。

意外發現兩人並無婚姻關係

考量後續醫療處置的方向，外科加護病房醫療團隊決議與家屬進行「SDM」會談（醫病共享決策，Shared Decision Making）。進行家屬身分確認時，意外發現吳先生與妻子的婚姻關係並未登記。花蓮慈院外科加護病房主任何冠進表示，當重症病人無行為能力，為自己做醫療決定時，就由家屬或代理人替病人做決定，如果沒有登記確認，在緊急狀況發生時，吳先生的「妻子」就無法做決定。

吳先生的妻子表示，31年前只有在部落的教堂舉行婚禮，並未到戶政事務所辦理登記，而當時婚禮的所有照片與證明，都在年前的土石流中，被大雨沖走。但意識清楚的吳先生，明確表示所有的醫療處置、遺產分配等，都交由太太全權決定。

終於完成婚禮及婚姻登記

花蓮慈院外科加護病專科護理師楊政達表示，原本以為吳先生夫妻兩個人都有意願「再結一次婚」問題就解決了，但因為根據規定夫妻關係登記，必須雙方本人到戶政事務所辦理，還需要自己開口說話，表達出自主能力，但是住在加護病房的吳先生，怎麼可能出院登記，且因呼吸器插管而無法開口說話。最後終於獲得吉安鄉戶政事務所與何叔孋公證人事務所的協助，由醫療行政團隊及家人的見證下，在病房完成吳柳貴與胡春梅的婚禮及婚姻登記，圓滿心願。

三方共同參與醫療照護

SDM醫病共享決策是以病人為中心的臨床醫療執行過程，著重於醫療知識、溝通和尊重等三元素，目的是讓醫療人員和病人及家屬共同參與醫療照護，達成醫療決策共識並支持病人做出符合其偏好的醫療決策。楊政達專師表示，外科加護病房為了推動SDM，其實是集合了醫療、護理、醫技、營養、社工、行政等不同領域的團隊，在進行醫療決策前，分享各領域的專業及資源，提供病人所有可考量的選擇，再與病人及家屬一起做最適合的選擇。

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資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=34573喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網http://healthnews.com.tw更多健康資訊