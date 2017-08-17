握硬幣能提高基礎代謝！日教練：30秒就能活化背肌群早安健康 (2017-08-17 09:47)
【早安健康／陳建甫編譯】相信大家都知道要打造不復胖體質，關鍵就在於提高基礎代謝。而日常生活中也有許多小動作，簡單練習就能提升體溫、刺激鬆弛肌肉、增加關節可動範圍來提升身體的代謝能力，但是你知道，就連手握硬幣30秒，都能快速提高基礎代謝率嗎？ 前三指與正面肌群、後兩指與背面肌群相關 日本模特兒專屬體能師佐久間健一表示，手指肌肉與全身肌肉有相當密切的關聯，只要活動手指其實就能提高全身的代謝能力。以前三指的大拇指、食指、中指來說，主要是牽連全身正面的肌群，而後兩指的無名指、小指則與背面肌群相關。 一般來說，生活中運動手指時多半施力在前三指上頭，這會使得身體的正面肌肉較背面肌肉更為發達，因此日常起居中多半使用的只有全身肌肉的一半，會造成背面肌肉退化且身體重心更為向前。這也代表身體中仍有一半的肌肉運動量不足，只要能夠確實刺激無名指、小指來將背面肌肉活化，基礎代謝率自然也就會跟著提高。 後兩指確實運動到 就能提高運動能力、避免運動傷害 而日本弓道老師高橋健夫則表示，古代武術中不論是射箭、空手道、柔道等運動都相當重視後兩指的活動，這是因為後兩指若有確實運動到，運動員們也較能保持身體重心的平衡，不但可以提升運動能力，更能降低練習或比賽時的受傷機率。日常生活中若要鍛鍊後兩指，則可以改變自己拿杯子、搬東西時出力的姿勢，只要下意識讓小指、無名指出力，就能提高身體穩定度來避免受傷，更能增加背部肌肉量來提升代謝能力。 佐久間健一則推薦民眾在家可以試試看，將硬幣放在小指位置並用力握拳，就能夠運動到鬆弛的背部肌肉。 《握硬幣運動》
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