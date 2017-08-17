【早安健康／陳建甫編譯】平常都被衣物遮掩的背部，因為不常露出來也較為不明顯，往往是減肥時人們容易忽略的死角。然而，隨著發胖導致內衣過緊、年紀增長等多種原因，背部肌肉太緊很容易對脊椎造成負擔，我們自然而然就會駝起背來，除了會看起來沒精神，更容易顯得蒼老。

背部肌肉緊繃自然就會駝背 淋巴按摩可以舒展肌肉

日本瑜珈老師松浦直子表示，隨著年紀增加、久坐、久站等原因，不常活動背部及肩胛骨就會讓此處的肌肉緊繃，脊椎為了承擔縮成一團的肌肉重量，自然而然就會駝起背來，脂肪也會悄悄在此增生。這時進行淋巴按摩，可以提高背部肌肉的血液循環、幫助代謝廢物排出，並且讓僵硬的肌肉再度舒展開。

睡前90分鐘 先淋熱水再按摩超有效

而日本心臟血管內科醫師澄川耕二則表示，不定期清除淋巴管內的廢物，就有可能會壓迫到周圍神經而產生鈍痛感。若要徹底消除這類的疼痛，可以藉由飲用溫熱的開水，刺激深層體溫上升並加速血液循環，此時按摩淋巴就能排出滯留的水分跟代謝廢物。

此外，洗澡後體內的血管也會徹底舒張，進行按摩也跟喝溫水時具有相同的效果，所以澄川耕二也非常推薦民眾在睡前90分鐘左右好好淋浴，用熱水沖洗想要按摩的部位，接下來按摩時，就能快速感受到贅肉消失。

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背部淋巴按摩這樣做：

※不用勉強自己按摩到整個背部，只要按摩手掌可以伸及的範圍即可。

1. 反手插腰按住背部，以拇指在前、其他四指在後，且小指在上、食指在下的姿勢，用雙手徹底按壓背部。由上往下推到屁股上方，連推五次即可。

2. 接著以平常插腰的姿勢，以拇指在後、其他四指在前的姿勢，由上往下用力推開背部贅肉，一樣連推五次即可。

※淋巴按摩這時不要做：

● 飯後30分鐘內

● 淋巴結出現明顯浮腫時

● 發燒時

● 肌肉發炎時

● 心臟或肝臟有問題者

● 生理期或是孕期中

● 極端疲勞時

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