揮別背痛、駝背就靠淋巴按摩，淋浴後＋喝溫水更有效早安健康 (2017-08-17 09:47)
【早安健康／陳建甫編譯】平常都被衣物遮掩的背部，因為不常露出來也較為不明顯，往往是減肥時人們容易忽略的死角。然而，隨著發胖導致內衣過緊、年紀增長等多種原因，背部肌肉太緊很容易對脊椎造成負擔，我們自然而然就會駝起背來，除了會看起來沒精神，更容易顯得蒼老。 背部肌肉緊繃自然就會駝背 淋巴按摩可以舒展肌肉 日本瑜珈老師松浦直子表示，隨著年紀增加、久坐、久站等原因，不常活動背部及肩胛骨就會讓此處的肌肉緊繃，脊椎為了承擔縮成一團的肌肉重量，自然而然就會駝起背來，脂肪也會悄悄在此增生。這時進行淋巴按摩，可以提高背部肌肉的血液循環、幫助代謝廢物排出，並且讓僵硬的肌肉再度舒展開。 睡前90分鐘 先淋熱水再按摩超有效 而日本心臟血管內科醫師澄川耕二則表示，不定期清除淋巴管內的廢物，就有可能會壓迫到周圍神經而產生鈍痛感。若要徹底消除這類的疼痛，可以藉由飲用溫熱的開水，刺激深層體溫上升並加速血液循環，此時按摩淋巴就能排出滯留的水分跟代謝廢物。 此外，洗澡後體內的血管也會徹底舒張，進行按摩也跟喝溫水時具有相同的效果，所以澄川耕二也非常推薦民眾在睡前90分鐘左右好好淋浴，用熱水沖洗想要按摩的部位，接下來按摩時，就能快速感受到贅肉消失。 下一頁教您做淋巴按摩！ 背部淋巴按摩這樣做： ※不用勉強自己按摩到整個背部，只要按摩手掌可以伸及的範圍即可。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鍵盤置物．鍵盤皮套．鍵盤防塵．X61 鍵盤．Xarmor 鍵盤．鍵盤護腕．X552VL 鍵盤．BuyJM 鍵盤．鍵盤電腦．imac 鍵盤．ASUS tf103c 鍵盤基座．白色鍵盤．微軟無線滑鼠鍵盤組．鍵盤架．Slim 鍵盤．鍵盤基座．Sony 鍵盤．AKIRA 鍵盤．1015px 鍵盤．note 8 鍵盤．鍵盤．羅技 K360r 無線鍵盤．T2 鍵盤．ASUS 鍵盤底座．SPORT 鍵盤．ASUS 鍵盤基座．F8 鍵盤．鍵盤 hp．ABS 鍵盤架．g710 鍵盤
- NO Monday Rudolph系列計師錶-黑/37mm
- 【TISSOT 天梭】Automatics III 時尚紳士機械腕錶(T0654301
- 【得利】全效合一乳膠漆 A-986(5加侖裝)
- 《ALL+互動英語》互動光碟版 1年12期 贈 Maluta瑪露塔頂級
- 【COACH】素面馬車LOGO圓弧皮革大手拿包(天藍)
- 【COACH】PVC LOGO皮革ㄇ拉長夾(黑灰色)
- SEIKO精工 LUKIA 星月鏤空機械女錶-銀/34mm 4R38-01L0S(SSA
- 【HERMES】KELLY 32 TC牛皮手提/肩背凱莉包(銀釦/深藍2Z/32
- ZODENCE 簡約俐落多分層長夾 駝
- 【CASIO】G-SHOCK 高質感強悍陸海空設計概念電波錶(GWN-100
世大運員警便當菜差還臭酸 網轟：根本侮辱人【NOWnews今日新聞】
看見星巴克這場景 他怒斥台灣人很自私【NOWnews今日新聞】
擺脫近視阻礙 實現夢想有方法【健康醫療網】
才不是好朋友！女生最痛恨的那些生理期困擾！【網路溫度計】
農曆七月鬼門開！年輕人也得知道的5個禁忌【KNOWING新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》