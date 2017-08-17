喝咖啡利尿、容易脫水？美國家醫學院：這樣喝就無妨早安健康 (2017-08-17 09:47)
【早安健康／陳建甫編譯】你有沒有聽過喝一杯咖啡要補1.5杯水才能防脫水這種說法呢？坊間有許多衛教資訊常會提到咖啡及茶飲中的咖啡因具有利尿功能，不但不能做為補水飲料反而還有可能導致脫水。若要翻閱相關的文獻，甚至可以追溯到1928年，國際間就曾發表過支持這個論述的檢證論文。 然而美國國家醫學院（IOM）早在2005年就公布了一份名為《水、鉀、鈉、氯化物及硫酸鹽的攝取參考指南》（Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate），其中也將喝咖啡因會導致脫水的理論完全否定掉了。 美國醫學研究所：有攝取習慣者，非極端狀況下排尿量不會增加 IOM的研究團隊曾經將有攝取咖啡因習慣的人及無攝取習慣的人，分別找來進行排尿測驗。無攝取咖啡因習慣者在服用了含有180～240毫克的咖啡因膠囊後，排尿量的確有增加；但是平常就有攝取咖啡因習慣者，24小時內的排尿量則是完全沒有增加。IOM近一步表示，除非是1～2天完全不攝取咖啡因，或一日攝取了高達624毫克的咖啡因這類極端的情形下，平常有攝取咖啡因習慣的人們排尿量才會有所增加。 不喝開水三天 排尿量、體內鹽分、腎功能、體內含水量都正常 而IOM也找來27名健康的成年男性，分別採取兩種飲水模式：第一種飲水模式是在成年男性們一日攝取的2～3公升飲水量中，3分之1飲用開水，剩下3分之2則飲用果汁、咖啡以及其他飲料；第二種飲水模式則是不飲用開水，只喝果汁、咖啡及其他飲料。兩種模式各持續三天後，檢測這些男性們的排尿量、體內鹽分濃度、腎臟功能以及體內預估含水量，結果證實兩種飲水模式都不會影響到上述任一數值。 3～5杯咖啡都不會造成脫水 IOM也因此表示，只要一日的咖啡因攝取量不超過200～400毫克（約3～5杯咖啡），這些飲料都可以替代開水來幫身體補水，並不會有造成脫水的疑慮。唯酒精飲料不在本次的實驗範圍內，因此IOM仍不建議民眾透過飲酒來補充水分。 咖啡因利尿作用弱 適量飲用時跟喝水差不多！ 而台灣營養師Stella也曾表示，其實大部分的研究都發現，除非是在一次攝取高達250～300毫克的咖啡因（約2～3杯咖啡）時，我們的排尿量才會短暫性的增加。另外，2002年康乃狄克大學也曾發表一份分析研究指出，喝咖啡時排出的尿量是原本飲用量的84%，而喝開水時則為原本的81%，所以適量飲用時，咖啡因的利尿作用可以說是與水差不多。 【延伸閱讀】 大熱天喝冷飲最消暑？醫師：脫水時喝含糖飲料恐更傷腎 肥胖者多慢性脫水！韓醫博士喝水瘦身術排毒促代謝 不想上廁所是脫水警訊！防血栓心臟病別錯過的保命喝水時間
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