【早安健康／陳建甫編譯】台灣外食族人口持續增加，然而外食品質參差不齊，很容易就不小心攝取了過多反式脂肪、食品添加物等致癌物質；而國人罹患大腸癌的人口逐年上升，大腸癌更是連續九年居國人十大癌症首位。到底怎麼樣的飲食習慣能夠讓自己遠離腸癌，也成為了國人最關心的健康話題。而美國羅馬琳達大學則有一份資料指出，乳製品與鈣質攝取可能成為了降低腸癌發生率的關鍵。

這份研究找來了美國將近七萬八千名健康男女，依照他們日常生活中的乳製品攝取量以及鈣質攝取量做分組比對，觀測7.8年內罹患結腸癌或直腸癌的機率，而觀測過程中共有380人罹患結腸癌、111人罹患直腸癌。

乳製品攝取高 直腸癌風險降69%

研究團隊首先以這些受測者的乳製品攝取量多寡，將他們分為了五個組別，其中發現日常生活中乳製品攝取量最高的組別，其罹患直腸癌的機率相較攝取量最低的組別低了69%，但是在結腸癌罹病率上，卻找不到其與飲用乳製品之間是否有關連。

鈣質攝取高 結腸癌風險降45%

接著，研究團隊則以受測者在日常飲食中的鈣質攝取量多寡，將他們分成了五個組別，這次則發現日常生活中鈣質攝取最高的組別，其罹患結腸癌的機率較攝取量最低的組別低了45%，反而是在直腸癌罹病率上，找不到其與鈣質攝取之間的關聯性。

牛奶降整體腸癌風險達37%

最後研究團隊則針對受測者們平常飲用牛奶的習慣，與不分部位的整體大腸癌罹病率進行比對，發現牛奶飲用量最高的族群，其大腸癌的罹病率較一般人低了37%。

日專家：要避免腸癌就該每天一杯牛奶+高鈣食材

日本國際醫療中心研究所的溝上哲也教授表示，目前為止已有多項研究指出，鈣質會與腸道內的致癌物質次級膽汁酸結合成為無毒的鈣鹽，降低大腸息肉的生成機率，乳製品則具有抑制發炎基因作用的能力，能夠避免腸道慢性發炎而誘發癌症，所以兩者適量攝取都能預防腸癌纏身；但是多數的研究也都指出，除了牛奶以外的加工乳製品，其對抗腸癌的能力並不如牛奶般出色，所以民眾若要避免腸道環境惡化，應該要每天飲用一杯牛奶，並多吃高麗菜、芝麻以及豆腐等高鈣食材，如此一來就能遠離這項困擾現代人的恐怖疾病。

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