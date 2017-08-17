男大生「滑」出腱鞘炎…猜拳就有助預防手指變形早安健康 (2017-08-17 09:47)
【早安健康／楊東霖編譯】現在智慧型手機的普及率幾乎是人手一台，每天滑手機逛社群網站、看網路新聞、玩遊戲打發時間輕鬆又方便，但您是否曾注意過自己一天花多少時間在滑手機上呢？日前台灣就有一位施姓男大生，長時間瘋打手遊而造成手指變形、痠痛，經醫生檢查才發現拇指肌腱的腱鞘早已發炎。 每日滑手機時間過長 手指易變形引發腱鞘發炎 台灣近來3C產品普及，民眾因長期使用智慧型手機、平板電腦導致手指發炎的情況日漸上升，而同樣的情況也發生在日本。日本媒體Digital Art日前對1213位高中生手機使用狀況進行調查，他們發現男高中生一天平均花4.1小時滑手機，女高中生則花了將近7個小時；長時間使用手機導致日本民眾手指變形發炎機率上升。 日本四谷醫療外科中心診院院長平瀨雄一提到，長時間彎曲手指滑手機容易導致手指腱鞘發炎；腱鞘指的是包覆在手指肌腱兩側的部分，若肌腱使用過度就會引起腱鞘發炎，而滑手機時最常使用的大拇指就是腱鞘最容易發炎的部位。 常滑手機腱鞘容易發炎 小拇指長期負重變形扭曲 大拇指腱鞘連接手腕，當滑手機過度大拇指腱鞘發炎，手腕就會疼痛、浮腫，也會導致拇指彎曲困難。滑手機除了會導致拇指腱鞘發炎外，小拇指長時間承載手機的重量，也很容易形成扭曲、變形。 不怕手指變形，下一頁教您預防拇指腱鞘發炎！ 英國物理治療師珊米瑪爾科（Sammy Margo）表示，玩手機時常得用手指做精密的操控，而人類的手指並不適合做這樣的活動。每天使用手機的時間應該要適可而止，最好是控制在一天40分鐘以內。 減少手機使用時間 伸展關節冰敷手指 如果發現手指有痠痛、輕微變形的情況，應立即停止滑手機，沖水3分鐘冷卻手指，再用冰塊冰敷患部。 而在手指變形、發炎之前，我們可以採取幾種方法來預防病症發生。 （一）平時應減少使用手機的時間，降低手指不正常彎曲的時間。 （二）也可以利用剪刀、石頭、布中的石頭與布的動作來進行開合運動，有助於伸展手指的關節，減少發炎變形機率。 （三）可以在滑手機的時候改用雙手持手機，可以降低單手的負重，減少手指移動的範圍。 現在手機面板越做越大，手指活動範圍也日益增加，發生手指發炎、變形的機率也就越來越高；下次換手機時可以試著挑選和自己的手差不多大小的手機，減少手指的負擔，最重要的還是盡量減少滑手機的時間，不只保健自己的手指，也能有更多的時間與家人、朋友相處。 【延伸閱讀】 肩痛到睡不著、手舉不起來是肌腱鈣化！2招止痛消炎 遠離肌腱炎、媽媽手！日名醫推薦簡單伸展就能改善 餐餐配奶茶，16歲少女竟成缺鐵族，天天嗜睡、頭昏
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