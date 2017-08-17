夏季疲勞嚴重恐致熱衰竭！3穴位重整自律神經早安健康 (2017-08-17 09:47)
【早安健康／陳建甫編譯】一般人說到中暑，通常就會聯想到頭暈、臉部燥熱、拉肚子、越睡越累、食慾不振等症狀，其實這些症狀都是夏季高溫、低氣壓等原因所導致的夏季疲勞。雖然西醫上認為，熱傷害要嚴重到出現休克、衰竭的症狀才能稱為中暑，但日本山口醫院的精神科部長奧平智之則表示，中醫所說的中暑其實就是指夏季疲勞，若是置之不顧更有可能演變成嚴重的熱休克、熱衰竭。 低氣壓讓人放鬆、疲倦 血液循環差更容易熱休克 日本自律神經名醫小林弘幸指出，當夏季雨天的低氣壓來臨時，人體內的血清素分泌量會自然降低，由於血清素有刺激交感神經活化的效果，若是分泌量不足就會處於副交感神經優位的狀態，身體則會因為過度放鬆而產生疲倦感。一般來說，夏季疲勞會出現食慾低落、便秘、拉肚子等問題。 另一方面，血管也容易因氣壓低而舒張，雖然心血管的循環會變好，但是遠離心臟的四肢血管，則會因為副交感神經作用而過度放鬆，心臟打出的血液就難以在此處循環。因此，待在室內者容易出現代謝差的人會有的四肢水腫、肌肉痠痛問題；而待在戶外者則可能因為過度流汗，導致脫水脫鹽，反而提高了熱休克的機率。 自我檢查就看這六點 日本千葉大學附屬醫院和漢診療科科長並木隆雄則表示，民眾若要在家檢查自己是否有夏季疲勞的問題，其實可以觀察以下六點，只要符合三點以上，就可能是發生夏季疲勞的高風險族群： ● 無法長時間泡澡 ● 淺眠 ● 容易流手汗 ● 待在冷氣方中會感到腳底冰冷 ● 容易著急 ● 常對小事過度反應 下一頁教您消除夏季疲勞問題！ 並木醫師表示，符合上述特徵的人，通常下半身循環不好、對於冷空氣也會特別敏感。只要下半身一接觸到冷空氣，這些人的下半身自律神經就會過度反應，使得血管沒必要地持續收縮。如此一來，身體製造的熱能反而持續卡在上半身，呈現臉部燥熱可是腳底冰冷的狀態。 而談到重整自律神經、提升血液循環，並木隆雄則推薦民眾按摩腿腳的三個穴道，一個月以內就會發現腳底冰冷有所改善，若是持之以恆按壓，更能徹底擺脫下半身寒冷的問題。 腿腳三穴位： 1. 八風穴：位於雙腳趾縫之間，左右各有四點。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鍵盤置物．鍵盤皮套．鍵盤防塵．X61 鍵盤．Xarmor 鍵盤．鍵盤護腕．X552VL 鍵盤．BuyJM 鍵盤．鍵盤電腦．imac 鍵盤．ASUS tf103c 鍵盤基座．白色鍵盤．微軟無線滑鼠鍵盤組．鍵盤架．Slim 鍵盤．鍵盤基座．Sony 鍵盤．AKIRA 鍵盤．1015px 鍵盤．note 8 鍵盤．鍵盤．羅技 K360r 無線鍵盤．T2 鍵盤．ASUS 鍵盤底座．SPORT 鍵盤．ASUS 鍵盤基座．F8 鍵盤．鍵盤 hp．ABS 鍵盤架．g710 鍵盤
- 【FaceID】HVR40三合一高畫質1080P網路/遠端監控主機(4鏡頭
- Kipling- 尼龍斜背包(黑)
- 【PAUL HUEMAN 眼鏡】個性時尚簡約款(黑-銀#PHF705D C5)
- 【健喬信元】嫚妙纖油切發泡錠6盒+贈【健喬信元】水SPA天絲
- 【ASUS】ZenFone 3 ZE520KL(4G/64G/藍寶黑)
- GOTO 躍色潮流時尚陶瓷腕錶-紫面黑x小/33mm
- SEIKO Presage Cocktail 調酒師動力儲存顯示機械錶 4R57-00
- ALBA雅柏低調簡約時尚腕錶 VJ42-X224N AS9D81X1 黑
- 【CONVERSE】康威士 -JACK PURCELL M系列 -白-1S961(男羽球
- STAR 羅馬經典藍寶石水晶時尚腕錶-銀/43mm
世大運員警便當菜差還臭酸 網轟：根本侮辱人【NOWnews今日新聞】
看見星巴克這場景 他怒斥台灣人很自私【NOWnews今日新聞】
擺脫近視阻礙 實現夢想有方法【健康醫療網】
才不是好朋友！女生最痛恨的那些生理期困擾！【網路溫度計】
農曆七月鬼門開！年輕人也得知道的5個禁忌【KNOWING新聞】