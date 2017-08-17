【早安健康／陳建甫編譯】一般人說到中暑，通常就會聯想到頭暈、臉部燥熱、拉肚子、越睡越累、食慾不振等症狀，其實這些症狀都是夏季高溫、低氣壓等原因所導致的夏季疲勞。雖然西醫上認為，熱傷害要嚴重到出現休克、衰竭的症狀才能稱為中暑，但日本山口醫院的精神科部長奧平智之則表示，中醫所說的中暑其實就是指夏季疲勞，若是置之不顧更有可能演變成嚴重的熱休克、熱衰竭。

低氣壓讓人放鬆、疲倦 血液循環差更容易熱休克

日本自律神經名醫小林弘幸指出，當夏季雨天的低氣壓來臨時，人體內的血清素分泌量會自然降低，由於血清素有刺激交感神經活化的效果，若是分泌量不足就會處於副交感神經優位的狀態，身體則會因為過度放鬆而產生疲倦感。一般來說，夏季疲勞會出現食慾低落、便秘、拉肚子等問題。

另一方面，血管也容易因氣壓低而舒張，雖然心血管的循環會變好，但是遠離心臟的四肢血管，則會因為副交感神經作用而過度放鬆，心臟打出的血液就難以在此處循環。因此，待在室內者容易出現代謝差的人會有的四肢水腫、肌肉痠痛問題；而待在戶外者則可能因為過度流汗，導致脫水脫鹽，反而提高了熱休克的機率。

自我檢查就看這六點

日本千葉大學附屬醫院和漢診療科科長並木隆雄則表示，民眾若要在家檢查自己是否有夏季疲勞的問題，其實可以觀察以下六點，只要符合三點以上，就可能是發生夏季疲勞的高風險族群：

● 無法長時間泡澡

● 淺眠

● 容易流手汗

● 待在冷氣方中會感到腳底冰冷

● 容易著急

● 常對小事過度反應

下一頁教您消除夏季疲勞問題！

並木醫師表示，符合上述特徵的人，通常下半身循環不好、對於冷空氣也會特別敏感。只要下半身一接觸到冷空氣，這些人的下半身自律神經就會過度反應，使得血管沒必要地持續收縮。如此一來，身體製造的熱能反而持續卡在上半身，呈現臉部燥熱可是腳底冰冷的狀態。

而談到重整自律神經、提升血液循環，並木隆雄則推薦民眾按摩腿腳的三個穴道，一個月以內就會發現腳底冰冷有所改善，若是持之以恆按壓，更能徹底擺脫下半身寒冷的問題。

腿腳三穴位：

1. 八風穴：位於雙腳趾縫之間，左右各有四點。

2. 血海穴：位於膝蓋突起處內側往上三指幅的位置。

3. 太溪穴：位於內側腳踝與阿基里斯腱中間的凹槽處。

※按壓這三個穴道時，若不會感到疼痛就溫柔輕壓，會感到痠痛、發麻則該稍微出力，持續按壓十秒再放開即可。

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