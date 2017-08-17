【早安健康／陳建甫編譯】相信很多人都聽過牛仔褲需要養褲，所謂養褲就是指長穿少洗，讓牛仔布習慣人體曲線而出現自然的皺褶，利用身體去打磨出屬於自己獨一無二的牛仔褲。然而，不洗衣物不但有衛生上的疑慮，長時間穿著緊繃的牛仔褲更有可能憋壞下半身，日本牛仔褲專家就表示，要養褲更要好好清洗。

日本知名服飾品牌EDWIN女裝部企劃課長曾根紗織表示，牛仔褲一開始是設計給掏金工人作業時穿著的，所以有著不易損壞、不易髒的特性，但不論是哪一種材質，長穿不洗仍會讓褲子纖維變長、變脆，反而會更容易破裂，因此若想要延長牛仔褲壽命，定期清洗才是正確的養褲方法。

曾根紗織表示，牛仔褲清洗時只要遵照以下五步驟即可：

步驟一、避免使用漂白洗劑：一般的漂白洗衣中可能含有螢光增白劑，牛仔布的靛藍染料相當容易與之發生反應，在清洗時便會有大量溶入洗衣水中。使用天然的洗衣精或洗衣肥皂就能避免。

步驟二、翻面或裝袋清洗：除了使用天然洗劑之外，翻面清洗也能降低染料大量溶入洗衣水中，但是有破壞處理過的造型牛仔褲，若破洞超過一個拳頭大，就應該要裝進洗衣網袋中以免洗衣過程中，牛仔褲遭受到二度的傷害。

步驟三、以5～10分鐘的快速清洗模式洗滌：由於牛仔布染色的過程中使用了大量的靛藍染料，若是製造商未先做過褪色處理，只要一泡到水，褲體就有可能掉色，此外，褲體與其他衣物摩擦時很有可能受損，因此使用5～10分鐘的快速清洗是最適合洗滌牛仔褲的方式。

步驟四、洗完後橫、直向輕拉：牛仔布並不容易記憶形狀，洗完後為了避免版型跑掉，就該橫向直向各自輕拉一次，這樣不但可以預防縮水更能讓牛仔褲更符合我們的身材。

步驟五、晾在陰涼通風處：牛仔褲本身布料較厚，可是染料又相當容易受到紫外線影響而變色、脫落，因此洗完之後應該要馬上晾在陰涼處，若是通風情形良好更能防止褲子晾到發臭。

另一方面，顏色鮮艷的牛仔褲可能就不適合用洗衣機清洗，曾根紗織表示，清洗這類牛仔褲時，則該注意以下兩點：

● 以冷水沖洗髒污處：一般來說容易褪色的牛仔褲只要反覆泡冷水清洗即可，但是褲子上有特別髒的部分時，一樣可以將整件褲子翻面，針對髒污處特別沖水清洗。

● 反覆泡水5～10分鐘：等到洗去髒污後，可以將整件褲子泡進水中並用手掌壓平，浸泡10秒左右後，就將整件褲子拿起來以免染料溶出，重複這個動作5～10分鐘，就能將褲子上的油漬、汗漬洗去。

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