牛仔褲不洗更易破！5訣竅正確養褲不變形、不褪色早安健康 (2017-08-17 09:47)
【早安健康／陳建甫編譯】相信很多人都聽過牛仔褲需要養褲，所謂養褲就是指長穿少洗，讓牛仔布習慣人體曲線而出現自然的皺褶，利用身體去打磨出屬於自己獨一無二的牛仔褲。然而，不洗衣物不但有衛生上的疑慮，長時間穿著緊繃的牛仔褲更有可能憋壞下半身，日本牛仔褲專家就表示，要養褲更要好好清洗。 日本知名服飾品牌EDWIN女裝部企劃課長曾根紗織表示，牛仔褲一開始是設計給掏金工人作業時穿著的，所以有著不易損壞、不易髒的特性，但不論是哪一種材質，長穿不洗仍會讓褲子纖維變長、變脆，反而會更容易破裂，因此若想要延長牛仔褲壽命，定期清洗才是正確的養褲方法。 曾根紗織表示，牛仔褲清洗時只要遵照以下五步驟即可： 步驟一、避免使用漂白洗劑：一般的漂白洗衣中可能含有螢光增白劑，牛仔布的靛藍染料相當容易與之發生反應，在清洗時便會有大量溶入洗衣水中。使用天然的洗衣精或洗衣肥皂就能避免。 步驟二、翻面或裝袋清洗：除了使用天然洗劑之外，翻面清洗也能降低染料大量溶入洗衣水中，但是有破壞處理過的造型牛仔褲，若破洞超過一個拳頭大，就應該要裝進洗衣網袋中以免洗衣過程中，牛仔褲遭受到二度的傷害。 步驟三、以5～10分鐘的快速清洗模式洗滌：由於牛仔布染色的過程中使用了大量的靛藍染料，若是製造商未先做過褪色處理，只要一泡到水，褲體就有可能掉色，此外，褲體與其他衣物摩擦時很有可能受損，因此使用5～10分鐘的快速清洗是最適合洗滌牛仔褲的方式。 步驟四、洗完後橫、直向輕拉：牛仔布並不容易記憶形狀，洗完後為了避免版型跑掉，就該橫向直向各自輕拉一次，這樣不但可以預防縮水更能讓牛仔褲更符合我們的身材。
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