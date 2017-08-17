精製糖像劣質汽油！預防代謝失調、肥胖的控糖密技早安健康 (2017-08-17 09:47)
【早安健康／ 康聯預防醫學首席營養師顧問 趙思姿】糖化作用會誘發各種疾病與加速器官的衰退，是現代人造成代謝失調與肥胖的主因。糖會使身體將過多的熱量轉成脂肪，大大提升肥胖與糖尿病、動脈硬化等慢性病的機會，同時過多糖也會使血糖的調控紊亂，進而影響食慾與熱量的控制，是造成肥胖的第一步。 形成糖化的過程主要來自於飲食攝取不均衡所致，尤其攝取過量精製糖的飲食正是造成糖化的元凶。根據統計，現代人攝取的糖量是上世紀的3倍，這些含有甜味的單、雙醣，如葡萄糖、果糖、蔗糖、麥芽糖分布在各種不同的加工食品中，如各式飲料、醬料、糕點、麵製食品…，就連水果也是潛藏造成糖化的致命危機，就因「糖」是現代人偏愛的食物，因此也加速現代人肥胖的罪魁禍首。 醣類本是人體最好的燃料，能直接提供身體能量的來源，但精製的糖猶如劣質汽油，不但無法使車子跑快、跑久，更會損害車子的零件，所以吃糖絕不能掉以輕心！ *如何調控飲食中的糖？ 專家建議最好戒除精製的糖，但對現代人而言，能少吃糖就能有效減少糖化。一般建議精製糖最好不要超過醣類總量的10%，以每天攝取1600大卡來說，精製糖應控制在5茶匙(25公克)以下，然而一瓶罐裝飲料就含35-40公克的糖，咖啡用的糖包有8公克的糖，一塊巧克力蛋糕也有60公克的糖。 因此，對於現代人而言，糖的危機可說是無所不在！ H2U LiFE 讓健康，每天都做得到！一起加入專家的健康計畫 文章來源為： H2U LiFE 【延伸閱讀】 抗糖化率達90％！護血管穩血糖必吃的5大食材 ★ 作者介紹 ★ 康聯預防醫學首席營養師顧問 趙思姿 學歷：台北醫學大學保健營養碩士。經歷：前臺安醫院營養師、前健康吉美健診中心營養師、前台積電健康中心營養諮詢顧問、前中華民國肥胖研究學會理事。
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