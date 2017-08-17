【早安健康／楊東霖編譯】是不是一回過神來又好幾天沒上大號了呢？肚子悶悶的卻又拿便祕沒有辦法，便秘的時間一旦過長，腸道裡的糞便腐敗加劇會使細菌增生、產生氨等有毒物質，這些危害身體的毒素會隨著血液跟著營養素一起送往全身，造成皮膚乾澀、劇烈腹痛甚至是痔瘡。日本健康食譜作家井上裕美子研究出一個食療組合，並在她最新出版的著作中譽為「兩週奏效的最強組合」——洋蔥＋優格，整腸、消除便秘，還能瘦身。

洋蔥+優格效果更升級 兩週培養腸道好菌

日本健康食譜作家井上裕美子表示，洋蔥裡富含水溶性膳食纖維，可以幫助排便順暢，減少腸內宿便；洋蔥也是目前發現唯一含有前列腺素A的天然食物，前列腺素A有助於血管擴張的作用，能舒張血管、降低血液黏稠度，能有效促進血液循環。井上裕美子在其著作中指出，靠著洋蔥優格，就能在兩周內讓身體煥然一新！

東京人類綜合科學大學教授藤田紘一郎也表示，優格中含有名為雙歧桿菌的益生菌，雙歧桿菌可以抑制腸內病原菌生長，能夠發揮整腸、防止便秘的效果；而洋蔥中富含的寡糖成分，能夠做為益生菌的糧食，提高益生菌的工作效率，所以洋蔥搭配優格一起食用是最有力的整腸配套！

洋蔥優格不只整腸、消除便祕 還能提升免疫力幫助燃脂

事實上，體內有七成的免疫細胞都位於腸道裡，利用洋蔥優格整腸除了可以使免疫力大幅上升，增強身體的抵抗力之外，沒有被消化掉的水溶性膳食纖維在經過發酵後，會產生短鏈脂肪酸。

短鏈脂肪酸中的醋酸被腸道吸收進入血液後，會介入交感神經的運作，擁有促進熱量消耗、提高代謝的作用，能防止脂肪的囤積。

超簡單洋蔥優格，下一頁一起做出燃脂整腸好料理！

三種食材四大步驟 教你如何輕鬆做出洋蔥優格

那麼要怎麼製作洋蔥優格呢？其實做法非常的簡單，只需要三種材料便能完成。

準備材料：

洋蔥1/2個 (約200公克)

無糖優格 (約200公克)

鹽巴半小匙(約2.5公克)

作法

(一)切洋蔥

按照洋蔥的纖維紋路切成薄片，或者切成丁也可以，這樣洋蔥的辣味比較容易去除，吃起來口感也比較好。

(二)去除辣味

將切好的洋蔥放置30分鐘，讓辣味自然揮發，若不在乎辣味的人也可以省略這個步驟。

(三)將洋蔥、優格、鹽巴混合

將辣味揮發的洋蔥及優格、鹽巴放入容器裡，並攪拌均勻。

(四)放入冰箱冷藏

將容器上蓋，放入冰箱冷藏一整晚；建議食用的有效期限為2到3天。

而洋蔥優格除了直接食用之外，也可以做成各種食物的沾醬及料理；以下介紹洋蔥優格披薩吐司的做法。

準備材料：

番茄 (1顆)

番茄醬適量

青椒 (1顆)

德國香腸(3根)

吐司(兩片)

洋蔥優格(100公克)

披薩用起司粉適量

作法

(一)將番茄去蒂後切成適當大小，青椒去蒂後將籽取出切薄，並將番茄醬均勻塗抹在番茄和青椒上。

(二)將洋蔥優格均勻塗在土司上，並將番茄、青椒、德國香腸放上吐司，將起司粉撒上放入烤箱，約烤四到五分鐘即可取出食用。

洋蔥優格不但能幫助整腸、促進血液循環、幫助瘦身之外，口感清爽很適合夏天吃，也能與多種料理搭配食用，不但是良藥也是佳餚！持續食用洋蔥優格達兩週後，一定能感受到身體明顯的變化；從今天開始就用自製洋蔥優格來幫健康一夏吧！

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