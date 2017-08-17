腳底不敏銳是失智開端！每天刷腳1分鐘活化大腦早安健康 (2017-08-17 09:47)
【早安健康／張維庭編譯】白天昏昏沉沉、晚上睡不好，常常忘東忘西，覺得自己的狀態與年輕時相比大不如前，擔心著自己的大腦是否開始衰退？日本腦科學專家黒川伊保子直言，女性的大腦巔峰時期是56歲，而隨著老化、行走機能變差，就是失智的開端。而透過刷刷腳底的方式，就能有效活化大腦，改善各種遲鈍的徵兆，預防失智！ 56歲是大腦巔峰期 不能走就會開始癡呆 日本人工智能研究員黒川伊保子，從事人工智能（AI）研究長達14年後，從2004年獨立開設公司進行研究，是腦科學領域的權威。而她出版的著作《「ぐずぐず脳」をきっぱり治す! 人生を変える7日間プログラム》（輕鬆治好昏沉大腦！改變人生的7天計畫》在日本廣受好評。 黒川表示，56歲是大腦的巔峰期，而在這之後，為了保持大腦的狀態，就需要進行一些日常保健，而其中一個關鍵就是──腳底。人類與其他動物之間的差別，就在於我們從開始雙腳步行開始，大腦就開始進化了。因此，一但不能行走，我們就會開始癡呆。 行走時腳底神經傳遞大量情報 有助於活化大腦 當我們進行普通的行走時，腳底的神經正積極工作著，地面是否有傾斜、高低差？會不會濕滑或凹凸不平？各式各樣的情報，會透過腳底的感覺來傳達到大腦。走路時的各種信號，會活化小腦，而小腦與直覺有著深刻的關聯，能讓人更快做出判斷，反應及行動更敏銳。 下一頁教您簡單的刷腳底方法，助眠還能活化微血管抗老化！ 而以往認為人類隨著年齡增長，肌力下滑，會讓行走變得困難，最近的研究則發現，腳底的感覺變得遲緩，反而可能是最大的原因。 助眠、提高集中率 還能活化微血管 頭腦明晰可說是長壽的根本，因此讓腳底的感覺變得明晰，就變得十分重要，而黑川推薦的方法，就是「刷腳底」。刷腳底時帶來的刺激會傳達到大腦，腳底的感覺也會變得敏銳起來。血液中的氧氣濃度提高，也有活化微血管的功用，而大腦是非常需要微血管運送氧氣來維持機能的器官，活化微血管還能讓體表溫度提高，改善虛寒，還具有抗老化的效果。 日本美容雜誌總編輯髙橋美智子親身嘗試，養成了刷腳底的習慣之後，發現晚上的睡眠變好了，起床時感覺大腦和腸胃都立刻清醒，變得不會莫名的焦慮，白天的嗜睡改善，工作效率和集中率都提高了。 《刷腳底這樣做》 可購買沐浴專用的洗腳刷具，柔軟的材質即可。 每天洗澡時，仔細地左右腳各刷一分鐘。 【延伸閱讀】 頭痛、頻尿、脂肪肝...5大病症按對腳底部位就能改善 按按腳底7部位，減少鼻塞過敏、發炎症狀！ 大吃大喝加重肝腎負擔！按腳底4部位促解毒消水腫
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