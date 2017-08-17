【早安健康／楊東霖編譯】在這炎熱的天氣之下，總是令人汗流浹背，讓人一回家馬上就想趕快跑到浴室沖涼、洗頭，或是乾脆一點直接跑到泳池或海邊戲水消暑，但一個不留神，水很容易就會跑進耳裡，幸運的話水會馬上流出來，但若水進到耳朵內部塞住，會產生耳朵濕悶、封閉的感覺，令人非常不舒服！若處置方式不當，還很可能會引起發炎，其實可以使用幾個簡單的辦法來幫助水流出耳朵。

使用不正確的方法清耳內積水 很可能導致中耳炎及外耳炎

日本東京北醫療耳鼻喉科科長飯野雪子指出，當水跑進耳朵裡遲遲沒有辦法流出來時，就這樣子置之不理的話，基本上不會對耳朵造成立即的危害，如果可以忍受耳朵進水所帶來的不舒服感，放著不管大概半天就會自動蒸發。

雖說放置不管水自然會蒸發，但若耳裡有水的感覺超過三天以上，那就可能是發生了外耳炎或中耳炎的情況。

(一)外耳炎

耳朵的洞到耳膜之間的這個部分稱作外耳，當想清除耳內積水時，若不小心弄傷外耳皮膚內壁，細菌感染傷口很容易會引發外耳炎。外耳炎會產生耳朵癢、疼痛等現象，基本上會自然痊癒，但若症狀維持2〜3天仍未改善，就要到醫院做診療。

(二)中耳炎

耳朵積水通常發生在耳膜外側的外耳部分，但若使用手指、棉花棒深入耳朵想清除積水時，不小心傷及耳膜，就會造成耳膜損傷、破皮，會使水流進耳膜形成中耳炎，耳朵會出現癢、疼痛及聽力下降的現象，這時候就要趕緊到醫院做治療以免症狀加劇。

耳朵進水不舒服又怕發炎？下一頁教您簡單排出耳內積水！

四大方法幫助耳內積水流出 別讓不舒服感壞了你玩水的興致

而日本川村耳鼻喉科診院院長川村繁樹表示，耳朵進水的情況除了可能造成發炎之外，所帶來的不適感也令人感到在意，雖說放置不管水就會自動蒸發，但不管怎麼樣還是想盡早擺脫不舒服的感覺；若胡亂地用手指或棉花棒來清除積水的話，很容易會造成外耳、耳膜的損傷，其實可以用幾個簡單的方式來排除耳朵的積水。

(一)單腳站立跳

將頭向側邊擺，讓積水那隻耳朵朝著地面，並以手爪著耳朵上緣朝斜上方拉高，單腳站立後用力的原地跳幾下，利用震動的方式將水震出來。

(二)側躺發聲

側躺下來讓積水那隻耳朵朝下，嘴巴發出「啊嗚〜啊嗚〜」的聲音，待一至兩分鐘後水應該會自然流出。

(三)提高耳朵溫度

水在耳裡會因表面張力卡住，用吹風機吹耳朵使其張力變弱留出，而水也有可能因為溫度提高而自然蒸發。

(四)將耳朵再次泡入水中

將頭泡入水中，讓水流進耳裡帶出耳內積水。（註：因為要將頭部整個確實泡入水裡，所以對水有恐懼的人並不推薦此方法。）

如果要預防水跑進耳朵裡的情況發生，建議不要太常清除耳垢，因為耳垢有阻擋水進入的功效；也可以在戲水前戴上耳塞，能有效防止水進入耳朵裡。下次水不小心又跑到耳朵裡時，可以試試上述的方法，別讓耳朵進水影響了你出遊的興致！

【延伸閱讀】