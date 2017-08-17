（中央社記者鍾榮峰台北17日電）蘋果在測試OLED版電視？4張據稱是蘋果60吋OLED電視進行測試的間諜照曝光，不過，對照片的真實性，外媒持保留態度。



中國大陸微博網友「李大錘同學」秀出4張據稱是蘋果OLED電視的間諜照，間諜照看來很模糊，仍引起熱議。科技達人格斯欽（Benjamin Geskin）也在推特上轉貼相關間諜照。



「李大錘同學」在微博上指出，這台蘋果電視大約60吋，採用窄邊框設計，金屬外殼，螢幕下方有兩個類似攝影鏡頭的小黑點。



他並指出，這個曝光很突兀，之前沒有過任何消息爆料和預測報告。



國外科技網站Appleinsider分析，從照片來看，相關裝置可能在無回音室（anechoic chamber）進行測試。



MacRumors報導分析，其中照片中顯示裝置被放在一塊可旋轉的測試層上，透過電纜線連結到地板的插孔；另外一張照片則顯示裝置透過纜線連結大型的測試設備。



Appleinsider進一步分析，貼圖者宣稱照片中裝置是蘋果的產品，僅在於照片中裝置背後有秀出蘋果標籤的樣貌，但是這可能也是偽造的，無法證明其真實性。



報導並指出，儘管貼圖者宣稱這是蘋果的OLED電視產品，但沒有任何直接證據可證明。



MacRumors也認為，從這4張模糊的間諜照，並無法歸結具可靠性的內容。



彭博（Bloomberg）先前報導，蘋果可能正在開發第五代Apple TV產品，預期可支援超高畫質（4K）顯示功能，預估在今年亮相。1060817