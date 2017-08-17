2017年最吸金女星 Forbes：艾瑪史東中廣新聞網 (2017-08-17 11:31)
「富比世」（ Forbes）今天公布2017年全球收入最高女星排行榜，以「樂來越愛你」（La La Land）贏得奧斯卡影后艾瑪史東以2600萬美元，近新台幣8億元奪冠。
根據「富比世」雜誌年度排行榜，奧斯卡影后艾瑪史東到今年6月的過去一年，稅前收入高達2600萬美元（約新台幣7億9344萬元）。 「六人行」女星、48歲珍妮佛安妮斯頓以2550萬美元收入躍居第2。另外一位珍妮佛，27歲珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）以2400萬美元排名第3 。珍妮佛勞倫斯以浪漫愛情喜劇「派特的幸福劇本」（Silver Linings Playbook）勇奪2012年奧斯卡最佳女主角，她可是過去連續兩年名列富比士最有錢的女星。
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