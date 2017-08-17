▲嚴立婷（右）與兒子感情很好。（圖／翻攝自嚴立婷臉書 , 2017.08.17）

藝人嚴立婷與球員老公張智峰結婚後，育有1子Willson，近日宣布喜懷第2胎，目前懷孕約10周，預產期在明（2018）年3月。嚴立婷歷經3次小產，終於如願懷孕，身旁家人、朋友與粉絲都為她感到相當高興。昨（16）日晚上她忽然在臉書PO文，午睡醒來竟然又出血了！連忙急call張智峰回家，幸好最後有驚無險。

嚴立婷放上寶寶的超音波照，只見寶寶舉手跟媽媽說哈囉，像在安撫她緊張的情緒，她發文寫下，「今晚本來想和阿森開直播和大家聊聊天，結果沒想到下午睡個午覺醒來，發現又出血了！而且這次是鮮血，所以嚇得我把張智峰call回來，立馬火速陪我去醫院！結果就是像我PO的這張超音波照片一樣，他不但沒事活跳跳還給我揮手打招呼，是說，這位10週只有3公分大的小寶寶，如果你是想和媽咪見面的話，可以不要用這種嚇壞人的方式嗎？我真的會被你嚇歪啦。」她描述當時的緊張心情。

▲二寶開心與媽媽嚴立婷打招呼。（圖／翻攝自嚴立婷臉書 , 2017.08.17）

提到Willson，嚴立婷也大讚，「不過今天是Willson第一次和二寶寶見面，他果然是個好哥哥，還會對著我的肚子叫他要乖呢！我已經開始期待他抱著二寶寶的美好畫面了。」最後，她請粉絲不要擔心，還標註「狂打安胎針、虛驚一場」，並補充說明，「醫生說他的第六感覺得這胎就是會很穩啦。」