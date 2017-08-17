林韋伶曝2歲愛女失語 全是因罹患自閉症NOWnews今日新聞 (2017-08-17 11:22)
現年37歲的林韋伶（現改名陳垣妧）日前花費17萬元做試管嬰兒，順利懷上男雙胞胎，預計10月中卸貨。本應懷著喜悅心情待產，但林韋伶心中卻有另一隱憂，原來是三個月前2歲大的女兒「小薑薑」被診斷出罹患高功能自閉症，目前每個禮拜都陪著女兒去上課，打算等女兒情緒穩定就停止治療。
據《蘋果日報》報導，林韋伶發現女兒從滿2歲就開始怪怪的，起先還很喜歡咿咿呀呀說話，但隨著時間演進變得越來越沉默，她原先認為女兒只是脾氣不好，所以都會跟女兒來硬的，更說女兒平常其實很活潑，只是很容易因為一點小事崩潰，像是女兒如果在玩，要她去穿衣服或是做其他事，她就會在地上打滾大哭。
▲林韋伶（左）透露女兒有自閉症。（圖／翻攝自臉書，2017.08.17）
三個月前林韋伶將小薑薑帶去醫院診斷，經3個醫生都確診為罹患「高功能自閉症」，她表示，醫生說這種自閉症是天生的，就是小孩會有自己的生活模式，若是打斷就會崩潰。林韋伶心疼地說：「現在知道她是自閉症，就會慢慢體諒她。」
現在林韋伶周一到周五都會陪著小薑薑去上治療課，透露女兒上課後的情緒已穩定許多，「我現在都覺得她乖到不是我女兒」。林韋伶更透露女兒的自閉症並非智能不足，「我女兒是屬於很難教的類型，因為她太聰明了。」
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