美國歌手克里斯小子(Chris Brown)曾和蕾哈娜(Rihanna)交往,但8年前卻被爆出痛毆當時還是他女友的蕾哈娜,讓女方鼻青臉腫的照片震驚外界,如今他終於首談此事,表示自己懊悔不已,是他「永遠的噩夢」。

他最近在個人紀錄片《Chris Brown: Welcome To My Life》中,首度談起這件不堪往事,他透露當時和蕾哈娜關係已經不穩定,因為她一直懷疑他與其他女生有曖昧,還試圖要翻手機查勤,讓他相當不滿。

他表示事發當下,蕾哈娜拿手機砸到他身上,讓他一時暴怒揍了她一拳,克里斯小子說:「我打了她一拳,打傷她的嘴唇,當我意識到的時候,我很震驚,我怎麼會這樣打她?」他強調並不是有意傷害蕾哈娜,對事情懊悔不已,「我憎惡那一天,它註定永遠都是我的噩夢。」