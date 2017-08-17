首談家暴痛毆蕾哈娜 克里斯小子：我的噩夢NOWnews今日新聞 (2017-08-17 11:26)
美國歌手克里斯小子（Chris Brown）曾和蕾哈娜（Rihanna）交往，但8年前卻被爆出痛毆當時還是他女友的蕾哈娜，讓女方鼻青臉腫的照片震驚外界，如今他終於首談此事，表示自己懊悔不已，是他「永遠的噩夢」。
他最近在個人紀錄片《Chris Brown: Welcome To My Life》中，首度談起這件不堪往事，他透露當時和蕾哈娜關係已經不穩定，因為她一直懷疑他與其他女生有曖昧，還試圖要翻手機查勤，讓他相當不滿。
他表示事發當下，蕾哈娜拿手機砸到他身上，讓他一時暴怒揍了她一拳，克里斯小子說：「我打了她一拳，打傷她的嘴唇，當我意識到的時候，我很震驚，我怎麼會這樣打她？」他強調並不是有意傷害蕾哈娜，對事情懊悔不已，「我憎惡那一天，它註定永遠都是我的噩夢。」
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