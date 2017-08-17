《紅衣小女孩2》大坑放映被迫取消 電影公司說分明NOWnews今日新聞 (2017-08-17 10:54)
即將上映的《紅衣小女孩2》，由於在台中大坑「卡多里樂園」取景，因此也跟台中市政府合作，準備在17日到現場放映，但由於農曆7月將至，引發民眾恐慌，反彈聲浪不斷，目前電影公司已經決定取消這項活動。
威視電影表示，當初是有到台中大坑放映的活動規劃，主要是因為電影這一集的故事，圍繞在紅衣小女孩的身世之謎，而1998年首次拍到紅衣小女孩身影的畫面，就是發生在大坑的步道，加上許多中部的影迷朋友，都非常期待這部電影，因此才決定在台中舉辦一場放映活動。而且活動報名時民眾都非常踴躍，短短一小時便有超過數百名的網友，爭相報名與詢問。
但由於當地居民們的疑慮，讓電影無法租借到場地進行放映，經過台中市政府的協助，多次和居民們討論未果之下，現在決定緊急取消。不過威視電影也說明，這場活動原本舉辦的用意，只是單純希望帶著《紅衣小女孩2》回饋中部，絕非要造成當地民眾的恐慌。
而且當天電影公司也安排了師父祈福，希望活動順利，如今在放映前一天，臨時取消這場活動的場地租借，電影公司深感遺憾，也已經同步通知已報名的影迷朋友，並協助安排後續事宜。
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