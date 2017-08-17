▲陳小春（左）與應采兒結婚7年。（圖／翻攝自陳小春微博 , 2017.08.17）

藝人陳小春與應采兒結婚7年，育有4歲兒子Jasper，陳小春偶爾會在微博甜曬帥兒，但更多的是他與愛妻的甜蜜工作、生活照。昨（16）日晚上，他曬出久違的Jasper正面照，自爆加入節目《爸爸去哪兒》，令粉絲相當驚喜。

只見照片中，Jasper和老爸一樣，擁有帥氣臉龐，五官相當深邃，他穿著綠色T恤與深灰色長褲，綁著安全帶，坐在汽車後座熟睡。上一次Jasper公開正面照，是嬰兒時期，當時被粉絲們形容為「迷你陳小春」，後來陳小春夫妻為保護愛子，每次甜曬帥兒照，幾乎避開正面或打馬賽克。這一次陳小春選擇公開愛子正面照，算是讓粉絲熟悉即將「出道」的Jasper。

▲Jasper在車上熟睡。（圖／翻攝自陳小春微博 , 2017.08.17）

粉絲見狀，紛紛大讚，「第一次看見正臉好帥啊！」、「期待老大的爸爸去哪兒。」、「好可愛啊！」、「因為你！要認真看爸爸去哪兒了！」、「平時沒有很多時間跟Jasper相處，希望你可以跟兒子有很多時間相處，接觸新事物，認識新朋友。」、「特別好奇老大是怎麼和Jasper相處的，終於可以看到了！」