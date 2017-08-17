「豪乳洗車」辣翻！ 正妹示範「車頭燈洗車頭燈」NOWnews今日新聞 (2017-08-17 11:06)
泰國超辣正妹Saranya Yimkor常在臉書曬辣照，天使臉孔魔鬼身材的她臉書粉絲超過38萬，日前她又在臉書PO出照片，只見她身穿超短熱褲、火紅比基尼，傲人「豪乳」差點掉出來，火辣辣示範「豪乳洗車」。
照片中她傲人雙峰上滿滿都是泡沫，大到連比基尼也差點挺不住，巨乳快要掉出來，她神情撫媚洗車，示範「車頭燈洗車頭燈」，讓網友看得興奮又害羞。原來這是她參加活動的照片，超火辣的身材配上性感姿態，讓粉絲看得快要「受不了」。
▲Saranya Yimkor臉蛋清純卻有超辣身材。（合成圖／翻攝自Saranya Yimkor臉書 , 2017.08.17）
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上一則：風獅爺童書館 借書就是這麼簡單
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