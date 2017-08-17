（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）「富比世」（Forbes）今天公布2017年全球收入最高女星排行榜，奧斯卡影后艾瑪史東以逼近新台幣8億元的天價收入擠下「飢餓遊戲」女星珍妮佛勞倫斯，榮登榜首。



法新社報導，根據「富比世」雜誌年度排行榜，以「樂來越愛你」（La La Land）贏得奧斯卡影后的28歲艾瑪史東（Emma Stone），截至今年6月的過去一年，稅前收入高達2600萬美元（約新台幣7億9344萬元）。



「六人行」（Friends）女星、48歲珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）在全球各地有眾多代言合約，以2550萬美元收入躍居第2。



去年「富比世」全球最吸金女星榜首、27歲珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）雖以2400萬美元排名第3 ，但比起去年風光奪冠，還是略顯遜色。



珍妮佛勞倫斯以浪漫愛情喜劇「派特的幸福劇本」（Silver Linings Playbook）勇奪2012年奧斯卡最佳女主角，2016年進帳4600萬美元連續兩年包辦冠軍。



根據路透社，曾呼籲好萊塢一視同仁、男女同工同酬的珍妮佛勞倫斯，今年在「飢餓遊戲」（Hunger Games）系列電影殺青後收入略降，但還是靠著電影合約和時尚品牌克麗絲汀迪奧（Christian Dior）代言約榜上有名。



瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）和蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）分別以1800萬美元和1550萬美元排名全球最高收入女星第4和第5。



第6到第10名分別是艾瑪華森（Emma Watson）、莎莉賽隆（Charlize Theron）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）和艾美亞當斯（Amy Adams）。「富比世」表示，今年十大最吸金女星合撈1億7250萬美元，比去年2億500萬美元少了16%。



男星排名預計本週稍後出爐，將再度證明男性收入遠遠超越女性同行。



索尼影業娛樂公司（Sony Pictures Entertainment）2014年遭駭客入侵，被竊取外洩的電子郵件顯示珍妮佛勞倫斯在「瞞天大佈局」（American Hustle）的片酬比同戲男星還要少，好萊塢薪資差距的問題因此躍上新聞頭條。



巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）去年以6450萬美元（約新台幣19億6673萬元）傲視群雄，獨坐「富比世」全球最吸金男星冠軍，收入是艾瑪史東今年的2倍以上。（譯者：中央社李佩珊）1060817