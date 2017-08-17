（中央社記者吳家豪台北17日電）人氣韓星孔劉今天將出席華碩新一代智慧型手機ASUS ZenFone 4系列上市發表會，第二現場轉播區上午10時發放可領取限量入場禮的號碼牌，搶到頭香的蔡小姐排隊14小時，期待能被抽中與孔劉同台。



ASUS ZenFone 4系列上市發表會加開第二現場轉播區供民眾自由入場，於上午10時發放號碼牌，前800位民眾於下午2時入場時，除了能獲得亞太區代言人孔劉限定版應援扇，也可參加現場10台ASUS ZenFone 4系列新機抽獎。第二現場轉播區還會抽出3名幸運粉絲，能直接進入會場與孔劉同台近距離互動。



準研究生蔡小姐與臉書社團朋友從16日晚間約8時開始排隊，到場時連排隊起點的指示牌都還沒拿出來，工作人員大感意外竟然這麼早就有人排隊，還提醒蔡小姐與她的朋友，發放號碼牌時間是17日上午10時。



20多歲的蔡小姐坦言，本來沒有特別喜歡孔劉，但是今年6月去了韓國一趟，每天都看到孔劉的消息，返台後剛好孔劉主演的韓劇「鬼怪」開始在台灣播出，逐漸對孔劉產生好感，甚至還加入孔劉相關的臉書社團，希望今天能被幸運抽中與孔劉同台。1060817