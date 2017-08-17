「Round2 簽約技巧實務X企業因應勞動基準法新制」說明會開始報名囉！



(中央社訊息服務20170817 10:21:11)國內中小企業因規模較小、經費相較於大企業有限，通常無法挹注足夠資源聘請專業的法務人員，因此遇有法律問題時，常因求助無門或對法令一知半解而造成不必要的損失。為了協助中小企業解決法律糾紛及權益維護，經濟部中小企業處特辦理「中小企業法規宣導說明會」，本年度主題為「 簽約技巧實務X企業因應勞動基準法新制」，用2小時讓企業迅速了解各類合約重點，及勞基法新制下企業朋友可善用的彈性調整方法因應。歡迎企業朋友踴躍報名！！



課程費用：完全免費報名網頁http://www.careernet.org.tw/n/Class-10566.html



各場次說明會時間、地點：8/25 台南場次 – 台南市勞工育樂中心（臺南市南區南門路261號）8/28 台北場次 – 經濟部中小企業處（台北市羅斯福路二段95號3樓、古亭捷運站3號出口）8/31 高雄場次 – 經濟部南區聯合服務中心（高雄市前金區成功一路436號9樓）9/08 新北場次 – 新北市三重勞工育樂中心 802教室（新北市三重區新北大道1段9號8樓）9/14 台中場次 – 經濟部中區聯合服務中心（台中市南屯區黎明路二段503號7樓）



主辦單位：經濟部中小企業處承辦單位：社團法人中華民國全國青年創業總會



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訊息來源：社團法人中華民國全國青年創業總會



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