風獅爺童書館 兒童自在閱讀中央社 (2017-08-17 11:10)
關心金門教育的金門女婿郭金堡成立風獅爺童書館，提供孩子免費借閱童書。他說：「看到小朋友來這裡，我就很高興」。開幕才半個月，黃小妹妹（圖）每天報到。中央社記者黃慧敏攝 106年8月17日
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