風獅爺童書館 借書就是這麼簡單中央社 (2017-08-17 11:10)
風獅爺童書館借書十分方便，負責人郭金堡（右）表示，借書時只要把書拍照貼到Line@金門教育就能完成程序，1人5本，借期1週。中央社記者黃慧敏攝 106年8月17日
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