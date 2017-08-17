元培醫事科技大學校長林志城獲今年度師鐸獎



(中央社訊息服務20170817 10:10:41)元培醫事科技大學校長林志城獲得今年度師鐸獎，9月28日將至教育部接受表揚。林校長是元培第一位獲得此獎項者，他不管在教職及校長職位都很智能發揮所長，領導元培專注在專業人才培育上，強調「務實致用」、「學用合一」，並以「產業導向」、「學生本位」設計課程，除建置資源完整的實驗室與實習教室，並將實驗室延伸到校外醫療院所或企業場域，讓學生提早臨床實習與實務操作。元培今年要大改革，特聘請大師共同參與。



林校長與「第一」很有緣，其實也是他自己努力的成果。當時為元培科大第一位升等的教授，也是第一位校內培養的校長。第一位執行技轉教授、開發產品商品化上市教師。帶領元培躍進， 連續2年成為企業最愛大學(生命科學類第一名)。首位開設磨課師熱選課程並跨國上架的大學校長。跨業整合舉辦臺灣第一屆Asia-Pacific Tea Expo的大學校長。多項作品獲發明展金牌或獲選教育部技術研發成果優勝。榮獲WIIPA國際發明創新科技展等多項特殊貢獻獎。也是學校第一位獲得師鐸獎的校長。



林校長在教育政策與法令推動。2015年與2016年連續在民間機構調查企業最愛大學，元培在醫藥衛生類、生物資源類、生命科學類均在全國公私立科技校院名列前茅。積極彰顯臺灣醫事技職教育的鮮明獨特性，使元培醫事科技大學成為全國最專業的醫事科技大學。



依教育部政策制定核心能力，特別強調跨域力與國際移動力，規劃全校各系應跨系選課8學分以上，以因應產業的快速發展；以移地教學與海外實習推動移動力，是全國唯一與日本癌症中心、新加坡醫院等海外機構簽署海外實習的科大，是臺灣推動生醫相關機構海外研習成效最高的大學。



以大學校長身分開設「走讀臺灣茶」磨課師課程，不但在多次在ewant創下高選課人數紀錄，也在大陸「好大學在綫」創下佳績。這門課邊際效益是引領許多包括貝里斯總督與諾魯總統兩位友邦元首等外國友人到學校飲茶、賞茶並瞭解此數位學習課程。



積極申請並通過教育部技職再造計畫，2015年結合教育部獎助款總計投入近億元建置全國第一間cGMP藥品量產中心與中北部最新穎的OSCE(臨床技能中心)，2016年再投入3000萬元設立食安檢測人才培訓基地。



接任校長後每年均獲得北區教學計畫最高金額，也獲得高教創新轉型計畫。2015年率先推動校務研究(IR)，並獲最高等級獎助。2015年親率研發團隊，申請通過科技部提昇私校研發能量計畫，是當年唯一通過2件的科技大學。



專注於特色專業辦校，要求同仁不一定要搶第一，要拼唯一。在校長規劃下設立全球唯二、全臺唯一的影像醫學大學博物館，建置唯一cGMP模擬藥廠與智慧長照宅，是全國唯一通過IRB驗證可進行審查人類人體研究的科技大學，第一所也是唯一高齡友善認證的科技大學，全校綠化80%並為新竹市綠屋頂的示範單位，是全臺與地方政府合作健康城市最多的大學，全校師生均通過CPR與健康管理認證的大學。



元培是少數能與昆士蘭理工大學、林肯大學等建立有雙聯學制的科技大學，此外和紐德日等知名應用型大學締結姊妹校逾80所。



接任校長推動iBEST計畫，已型塑學校為生醫健康特色專業技術人才的培育基地，並於2014年正名為「元培醫事科技大學」。學生在卓越精進教學下就業率超過九成，提昇創新創業能力屢獲發明競賽獎牌，成為生醫健康產業最想要的人才；學校結合產官學研資源，積極推動學校和超過500家廠商企業機構產學合作，延伸實驗室至企業，已使元培成為北台生技健康聚焦型產業策略聯盟、產學合作最多之科技大學，且為全台唯一成立生醫健康產業產官學研聯盟平台的大學，並與櫃買中心簽約為創櫃板生醫健康類專業的推薦單位，成為技轉商品化與學生創新創業成長快速的科技大學。



專業跨生技、製藥、食品、環境、化學與品管各領域。投入技職教育超過20年。曾執行20件以上科技部計畫、5件農委會研究計畫、5件教育部產業園區計畫、15件以上各部會委辦計畫與50件以上企業委託產學計畫。其中多件教育部產業園區計畫榮獲獲教育部技術研發成果優勝，並成功商品化。研究成果豐碩，學術期刊論文已發表52篇、研討會論文70篇、著書專節16項、發明專利12項、新型專利6項、技術移轉8項，其技轉商品化超過30項。



林校長雖校長之職忙錄，但他還是喜歡教職，仍抽空帶生技製藥系碩士班學生。他強調培育學生是最快樂之事，教學相長。



訊息來源：元培醫事科技大學



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