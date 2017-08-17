創意學程師生與非洲酋長、前總經座談─13位創領學程師生與非洲賴索托前總理莫西西里、史瓦濟蘭馬蘭布列酋長座談大開眼界



(中央社訊息服務20170817 10:08:49)亞洲大學創意領導中心執行海外專業服務學習專案OProSS，13位師生到前往非洲海外志工服務，7月18日與賴索托前總理帕卡利塔·莫西西里(Pakalitha Mosisili) 博士座談，互動熱絡。8月7日，史瓦濟蘭莫比蘭奈尼區(Mbilaneni Area)酋長梭哈亞·馬蘭布列·莫德盧立(Sokhaya Malambule Mdluli)，在大型傳統圓屋，接見亞大師生，進行教育、文化交流座談會，意義重大。



創意領導中心主任林君維指出，賴索托於1993年與我國斷交，此次前總理帕卡利塔·莫西西里願意接見，並接受亞洲大學創領學程同學的提問與座談，對歷年來前往賴索托服務學習的台灣大專院校，實屬創舉。尤其在這次的座談會中，前總理帕卡利塔·莫西西里和亞大的師生分享自己如何經歷困難而後開啟執政的心路歷程，並侃侃而談對於國家的想法及想要落實的理念，相當難得。



「從賴索托前總理帕卡利塔·莫西西里的談話中可見，國家的領導如何用開闊的心胸及遠見，對賴索托做出貢獻！」林君維說，亞大師生也藉由這個機會與前總理帕卡利塔·莫西西里進行教育外交，藉由此次的會面，了解在不同的文化下如何推動教育及對未來教育的展望。透過座談會上彼此交流，不僅讓亞大的師生更了解賴索托的發展及現況，也從中發現不一樣的賴索托國度。



此外，史瓦濟蘭是我國在非洲的邦交國之一，梭哈亞·馬蘭布列·莫德盧立酋長擁有史瓦濟蘭莫比蘭奈尼區大片的土地，是位年輕有為的酋長，在教育與文化的傳承佔有極重要的地位，當地更擁有極高的聲譽。



林君維主任強調，亞大創領學程的師生，藉由此次到史瓦濟蘭志工服務，接受安排，到梭哈亞·馬蘭布列·莫德盧立酋長住處拜會交流，相當難得，可以說是大開眼界；尤其梭哈亞·馬蘭布列·莫德盧立酋長重視教育，漱O推動傳統文化，不但讓亞大師生不僅瞭解到酋長的成長經歷及當地的文化傳統特色，也從教育的角度，透過深度的交流，學習到一位受到許多人民支持的酋長，如何看待教育、傳統文化，並讓傳承已久的當地文化發揚光大，值得學習 。



訊息來源：亞洲大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218840.aspx