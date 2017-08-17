稻江學院特色辦學績效亮眼並開創招生新機



(中央社訊息服務20170817 09:28:50)面臨台灣少子化的嚴峻環境，位於南部的私立大學如果創造出獨有的學校特色，反而能開創新機，度過招生危機，例如嘉義的稻江科技暨管理學院就是最好例子。去年「105大限」可說是高教招生的「海嘯年」，然而稻江學院不但未受少子化的影響反而逆勢成長，大學部註冊率達84.04%，去年及今（2017）年的碩士班招生率更高達100%，是嘉義地區招生成績十分亮眼的一所大學。



兩年多前，張淑中博士接任稻江學院校長，發現學校係位於嘉義縣政府文教區，鄰近故宮南院、嘉義高鐵站，皆只有五分鐘車程距離，台北搭乘高鐵到學校也只需1小時30分，是嘉義地區人文薈萃與交通便捷的一所大學；如果再能提供更舒適與寬敞的住宿環境，是能吸引北部地區學生前來就讀，因此特別規劃「兩人一房」住宿政策，提供學生最優質的居住環境，果然吸引許多各地學子就讀稻江。另外有鑑於「棒球」是台灣的國球，台灣棒球的原鄉在「嘉義」，而由休憩系學生所組成的稻江棒球隊也多次奪得大專校院棒球聯賽的全國冠軍；張校長因而致力於台灣棒球教育的推廣並希望稻江亦能對嘉義地方做出貢獻，因此在兩年內，張校長運用教育部的補助款及企業界的捐獻金，陸續規劃完成了兩座標準比賽棒球場的興建，目前稻江學院是全國唯一擁有兩座標準棒球場的大學。



不只如此，稻江餐飲管理系為台灣餐飲界最高榮譽「龜甲萬盃國際料理比賽」的四連霸冠軍紀錄保持者，張校長為了再增強學生的烹飪實力，去年7月，更禮聘三位國寶級名廚（郭宏徹、施建發及陳兆麟）為專技教授在稻江任教，可謂師資堅強、勇冠全國。也由於稻江學院「特色辦學」的戰略成功，以及近來學生對外比賽的成績優異，例如，由動畫遊戲設計系三名學生為主所組成的「台灣閃電狼」電競隊伍，今年2月奪得2017年「第十一屆英特爾極限大師賽」（英雄聯盟）的全球總冠軍，榮獲蔡英文總統的召見嘉勉；餐飲系顏立勳同學贏得「2017日本國際料理大賽」冠軍；時尚美容系林彥廷同學拿下「韓國美容奧林匹克世界大賽」雙料冠軍；休閒遊憩系田仲崴同學獲得2017年全國大專棒球聯賽的打擊獎第一名，使稻江能突破少子化的危機，不是沒有原因。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218839.aspx