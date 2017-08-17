（中央社記者鍾榮峰台北17日電）蘋果iPhone 8受寵，Apple Watch也沒被冷落。凱基投顧分析師郭明錤出具報告預期，支援LTE無線通訊的Apple Watch，有四大重點值得關注。



首先報告預期，由於內部空間有限，LTE版Apple Watch可能採用eSIM，而非配備實體SIM卡插槽。LTE版Apple Watch可能透過配對iPhone，讓兩個裝置共享一個電話號碼。



郭明錤分析，並非每個電信業者都願意接受上述商業模式，推測LTE版Apple Watch的LTE連線，可能僅支援特定國家和市場。



其次報告指出，因高通（Qualcomm）基頻晶片採用較先進製程，尺寸較小且較低功耗，預測高通可能成為LTE版Apple Watch基頻晶片供應商。



再者報告推估，今年LTE版Apple Watch可能不支持語音服務。



在技術上，可讓LTE版Apple Watch支援語音服務，取代iPhone電話功能，不過報告指出，Apple Watch首要改善的使用者體驗是不透過iPhone進行資料傳輸。



郭明錤指出，這樣有兩個好處：一、簡化與電信業者談判過程，有助提高合作機會；二、捨棄3G簡化天線設計，有利內部設計。



最後報告推測，考量使用者體驗，蘋果目前可能不會開發支援Android平台的Watch App應用軟體。



郭明錤指出，若在Android平台上推出可管理Apple Watch的應用軟體，可提高Android使用者購買Apple Watch的意願，有利出貨動能，不過要完美整合Apple Watch與Android並不容易。



市場關注新款Apple Watch動態。部落客葛魯柏（John Gruber）日前在部落格Daring Fireball貼文暗示，今年新款Apple Watch將具備全新的外觀設計。



彭博（Bloomberg）日前引述知情人士消息指出，蘋果將在今年稍後推出新一代Apple Watch，可直接連接行動網路，降低對iPhone的依賴。1060817