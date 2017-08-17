根據醫學期刊「刺胳針呼吸醫學」(The Lancet Respiratory Medicine)16日公布的最新統計，兩種最常見慢性肺病2015年在全球奪走360萬人性命。

根據統計，在2015年，全球大約有320萬人死於「慢性阻塞性肺病」(chronic obstructive pulmonary disease，COPD；又名肺阻塞)；另外有40萬人則是死於氣喘病。

「慢性阻塞性肺病」主要是由抽菸和空氣污染引起，咳、痰、喘，呼吸困難是最主要症狀。

研究指出，氣喘的普遍率是肺阻塞的兩倍，但肺阻塞的致命率卻是氣喘的8倍。這兩種疾病都是可以在平價醫療下獲得治癒，但大部份的患者並未被診斷出來、或被誤診或治療不足。

根據世界衛生組織(WHO)，在2015年，「慢性阻塞性肺病」是全球第四大死亡原因。僅次於心臟病(900萬人)、中風(600萬人)以及下呼吸道感染(320萬人)。