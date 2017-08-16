上海上港主場2-1戰勝廣州恆大，比賽中石柯由於被踢中面部，有一點小骨折。賀慣也因為在爭頂后撞到了頭，賽後去醫院檢查。

據記者劉聞超微博透露：比賽結束之後，賀慣與石柯在隊醫和工作人員陪同下，第一時間前往醫院進行檢查，石柯在下半場門前解圍時被踢中面部，造成顴骨受創，而賀慣則是在上半場比賽中一次爭頂后撞到了頭，即便如此兩名球員還是堅持到了終場哨響，賀慣還為球隊打入制勝一球。至於艾哈，目測應該問題不大。。

賽后石柯也在自己的微博上「報平安」：感謝球迷的關心，問題不大一點小骨折，說不定下次看見我踢球臉上還有個面具。

（新體）