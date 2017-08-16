砰砰砰!今夜它左右戰果最為搶鏡 險葬送上港勝局北京新浪網 (2017-08-16 23:14)
2-1！在足協杯半決賽的首回合交鋒中，上港主場實現逆轉，首次戰勝恆大。本場比賽，雙方球員為球迷們奉獻了一場精彩的比賽，但似乎上港主場的門柱和門框不甘寂寞，頻頻出來搶鏡。當然，過於搶鏡的球門也間接左右了這場焦點戰的最終賽過。
半場臨近尾聲階段，處於落後一方的上港獲得了上半時最好的一次機會，只可惜呂文君的頭槌被自己門柱拒之門外。奧斯卡左路送出精準傳球，替補登場的呂文君高高躍起頭槌后蹭，皮球硬生生的砸在門柱上， 跟上補射的武磊將皮球踢飛。
下半場，攻進扳平進球的艾哈邁多夫隨後開啟暴走模式，中路帶球長驅直入，在接近大禁區線附近，起右腳低射，只可惜換了一邊的自家球門，還是無情的拒絕了本方球員的攻門。
上港頻繁記住門柱，恆大怎會甘心落後與他人。72分鐘，於漢超標誌性的左路內切後攻門，皮球劃出一道美妙的弧線，只可惜這腳精彩的弧線球換來的又是一記脆亮的中柱之聲。
胡爾克站在球前，胡爾克助跑了，他起左腳直接攻門了。砰！！胡爾克的直接自由球又擊中門框了，可能我們已經數不清，這是綠巨人本賽季在各項賽事中，第幾次擊中門框和門柱了。
一場精彩的對決，自然少不了各種戲劇性的元素組合而成。就本場比賽而言，客隊領先、兩隊多次中柱、主隊實現反超，如此一場跌宕起伏的比賽，怎能不讓球迷大呼過癮。而對於上港來說，自家的球門總是時不時的出來搶鏡一下，是否可以考慮換個顏色？（新體）
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