丁彥雨航：暫時不去NBA 力爭為山東CBA奪冠軍北京新浪網 (2017-08-16 23:14)
日期:8月16日，山東男籃球員丁彥雨航更新個人微博，小丁在微博中稱暫時不去NBA，力爭為山東奪取NBA總冠軍，但NBA是他的夢想從未放棄。
微博全文如下：
我可能會選擇暫時不去NBA了。這個夏天給了我夢幻般的經歷，從沒有感覺NBA離我如此之近。但思考甚久，還是覺得時機不夠成熟。與其為了名聲去NBA待一個賽季，不如踏踏實實再努力一年，爭取為山東拿一個CBA總冠軍！也希望大家支持我的決定。NBA是我的夢想，我從未放棄……
（月琦）
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