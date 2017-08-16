日期:8月16日，山東男籃球員丁彥雨航更新個人微博，小丁在微博中稱暫時不去NBA，力爭為山東奪取NBA總冠軍，但NBA是他的夢想從未放棄。

微博全文如下：

我可能會選擇暫時不去NBA了。這個夏天給了我夢幻般的經歷，從沒有感覺NBA離我如此之近。但思考甚久，還是覺得時機不夠成熟。與其為了名聲去NBA待一個賽季，不如踏踏實實再努力一年，爭取為山東拿一個CBA總冠軍！也希望大家支持我的決定。NBA是我的夢想，我從未放棄……

（月琦）