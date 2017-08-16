（中央社馬德里16日綜合外電報導）西班牙海上搜救機構表示，他們由7艘試圖從摩洛哥穿越地中海的船上救起339名非洲移民。



美聯社報導，搜救機構表示，這些移民搭乘的船隻今天早上分別被攔截，他們由3艘救援船載往西班牙南部的塔里法鎮（Tarifa）。塔里法隔著直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar）與摩洛哥對望。



搜救單位表示，有艘船上載有34位來自撒哈拉沙漠以南非洲國家的移民，其餘移民則來自非州西北部的北非三國。



每年有數以萬計非洲移民試圖透過人蛇船跨海前往歐洲，但有數千人在途中溺斃。（譯者：中央社陳裕揚）1060816