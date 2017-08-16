（中央社朴茨茅斯16日綜合外電報導）英國最先進也是最大的戰艦「伊麗莎白女王號」航空母艦（HMS Queen Elizabeth）今天首度停在母港朴茨茅斯（Portsmouth），現場數萬人歡呼迎接。



路透社報導，長280公尺、6萬5000公噸的伊麗莎白女王號航空母艦於清晨6時10分進入英格蘭南部海岸的朴茨茅斯港時，受到數萬觀看民眾的歡呼。



根據國防部，伊麗莎白女王號航空母艦是英國皇家海軍至今打造的最大戰艦。



國防大臣法隆（Michael Fallon）說：「我們今天迎接我們強大的新戰艦伊麗莎白女王號首度回家。」



「英國藉她向世界宣告：我們將展現英國軍力，並承諾在全球扮演更重大角色。」



伊麗莎白女王號還在進行海上測試，目前還不能部署飛機，但將於2018年開始自甲板試飛。



建造伊麗莎白女王號花了8年時間，分別在6個城市進行，共一萬人參與。



英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，英國海軍這艘最新最大軍艦耗資30億英鎊，估計可服役50年，都將以朴茨茅斯軍港為基地。1060816