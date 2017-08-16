足協杯半決賽首回合，主場面對輪換陣容的廣州恆大，上海上港傾盡主力，可見博阿斯對於這場比賽的重視程度。最終在恆大客場先取得進球的情況下，上港頂住壓力，下半場發動猛攻，艾哈邁多夫扳平比分，賀慣補時完成逆轉，最終如願以2-1的比分小勝對手，不僅在雙方兩回合比賽中佔得先機，更重要的是，上港在與恆大的第13次交手中終於首次戰勝了對手。

幾年來廣州恆大在中超的霸主地位無人能夠撼動，而作為中超新生力量的上海上港，今年被看作最有可能挑戰恆大霸主地位的力量，尤其是小金人奧斯卡、艾哈邁多夫等強援的加盟，再加上胡爾克的狀態達到巔峰、埃神以及武磊等征戰中超多年的實力球員強強聯合，輪整體實力比起恆大有過之無不及。

然而令上港球迷心痛的是，面對恆大，上港未嘗勝績。本賽季聯賽中雙方兩度過招，上港1負1平，第3輪客場面對恆大，重金打造的上港便遭遇當頭一棒，他們以2-3的比分折戟天河體育場。而中超第18輪移師上海再戰，雖然韌勁十足的上港在兩度落後的情況下，憑藉著武磊的兩個進球將比分扳為2-2平，卻依舊未能在恆大身上取得一場勝利。

然而天無絕人之路，在足協杯半決賽首回合，上港再次迎來對陣恆大的機會，而對於志在戰勝恆大的上港來說，似乎迎來千載難逢的機會。由於保利尼奧的離開及梅方和黃博文的接連重傷，斯科拉里選擇了輪換，多名主力在看台上作壁上觀，恆大的打法也從以往的以控製為主轉為了主動回收打反擊，即便如此，恆大還是通過定位球由劉健先下一城，並在半場取得領先。

下半場，在八萬人體育場球迷的期待中，博阿斯的球隊加強了攻勢，呂文君、胡爾克接連中柱，好在上港的猛攻在密集的進攻中得到了回報，艾哈邁多夫扳平比分，賀慣補時階段頭槌完成反超。這粒進球不僅幫助上港逆轉比比賽，也打破了球隊多年不勝恆大的怪圈，取得了具有里程碑意義的勝利。

而賽季前，上海上港早已提出了本賽季的目標——三線作戰至少拿到一個冠軍。目前在聯賽積分榜上，上港已經落後恆大5分，追趕的難度不可謂不大，目前看來，足協杯的賽場，是上港最接近奪冠夢的舞台。當然，即便是與恆大的對決，上港還沒有拿到最後的勝利，最終奪冠自然還有很長的一段路要走，但今夜能夠翻越恆大這座大山，對於上港來說已是不小的突破，上港也朝著開啟自己的王朝更進一步。

（旺旺）