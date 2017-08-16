來源：豐臻 賽點

為了保證以最充足的體能面對周末的聯賽以及下周中的亞冠聯賽，斯科拉里今晚在足協杯半決賽首回合中做了大面積輪換，恆大隻有金英權、於漢超和阿蘭是慣常主力。相反，上海上港盡遣主力，疑似放棄聯賽爭冠。

當然，徐新和廖力生，可能因為保利尼奧的離去和黃博文的受傷，是球隊接下來的主力，但不管怎麼說，恆大這套陣容能夠在客場面對全主力的上港只輸1個球，可以接受了。

隊長劉健在上半場第17分鐘接廖力生開出的角球頭槌破門為球隊取得領先，下半場上港由艾哈邁多夫扳平比分，補時階段中衛賀慣接胡爾克自由球頭槌完成絕殺。

補時階段丟球有些可惜。這是恆大在隊史上第一次負於上港。不過首回合客場輸1比2，意味著次回合回到主場只需要贏1比0、或者凈勝兩球就能晉級決賽。恆大暫時依然保留了實現「四冠王」的希望。以恆大的整體實力，主場翻盤並不是一件很困難的事，尤其屆時恆大派出全主力的話——半決賽次回合時間初定是9月下旬，一旦那時恆大在聯賽積分繼續保持優勢，完全可以派主力出戰足協杯。

上港拼盡全力才在主場拿到一個2比1的比分，恆大的戰略目的也達到了。周末的聯賽恆大能以主力出戰上海申花，拿下3分的可能性很大，而上港則要客場挑戰貴州恆豐智誠。為了下周中的亞冠，上港一定會採取大面積輪換。本輪過後，恆大很可能在聯賽積分榜上進一步拉開分差。

眼下，恆大和上港的備戰重心都放在了下周三的亞冠1/4決賽首回合交鋒上，屆時上港依然會坐鎮主場，奧斯卡、艾哈邁多夫、埃爾克森和胡爾克都能悉數上陣。反觀恆大，在保利尼奧離開之後，穆里奇頂上，在外援陣容還是差對手一些。上港在足協杯拿到了5年來對恆大首勝，但是否真的捅破了這層窗戶紙，還是要看更重要的亞冠比賽。

從爭冠形式上看，恆大的聯賽冠軍比較穩妥了，一旦在亞冠也淘汰上港，那麼以恆大的氣勢，在足協杯乘勝追擊翻盤（足協杯次回合在亞冠1/4決賽兩回合結束之後）的可能性就很大。

恆大本場首發：劉殿座；陳澤鵬、劉健、金英權、張成林；榮昊、徐新、穆里奇、廖力生、於漢超；阿蘭