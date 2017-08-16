推遲彈襲關島計畫 川普推文讚金正恩中央社 (2017-08-16 22:27)
（中央社紐約16日綜合外電報導）美國總統川普今天讚揚北韓領導人推遲對美國太平洋屬地關島發射飛彈的計畫。
法新社報導，川普在推特寫道：「北韓領導人金正恩做出睿智且理性的決定。選擇另一條路，將會帶來悲慘與令人無法接受的結果！」
川普上週警告北韓，倘若北韓繼續以彈道飛彈計畫威脅美國或其盟友，就會面臨「火焰與烈怒」，震驚全球。外界將川普在新澤西（New Jersey）度假期間脫口而出的這番話，被解讀為美國對北韓發動核子攻擊的可能性增加。
根據北韓官方中央通信社（KCNA），不可預料且遭孤立的金正恩，昨天已聽取麾下飛彈部隊「火力籠罩關島」計畫的簡報。
KCNA稍後報導，金正恩決定「再觀察美國佬的愚蠢行動」，除非美方進行更多「魯莽的行動」，否則北韓不會按計畫行動。
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在金正恩推遲彈襲關島計畫後說，華府也準備好要與北韓對話。
但他也說，這類談判將於何時展開，將取決於金正恩。（譯者：中央社劉文瑜）1060816
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