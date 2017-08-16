（中央社密爾瓦基15日綜合外電報導）美國威斯康辛州男子貝格森在家中使用釘槍時意外射中自己心臟，他鎮定自行開車赴醫院求診，幸運獲救保住性命，醫生表示，他本週就可準備回到工作崗位。



美聯社與「每日郵報」（Daily Mail）報導，醫生形容貝格森（Doug Bergeson）差一點點就丟掉性命，但他6月25日在家工作時意外將鋼釘射入自己心臟後，不但鎮定地開車到醫院，甚至還把他的小貨車好好停在停車場才走進急診室。



他今天接受美聯社訪問時說，當釘槍意外射中他的胸部時，「我本來以為只是破皮，我往下看，什麼也看不到」。他說：「我覺得沒問題，對傷勢不擔心，沒感覺到任何壓力或有很多血流出來。」



不過，52歲的貝格森脫掉上衣後發現，原本近8公分長的釘子只剩下不到3公分露在外面。



他說：「我可以看到釘子跟著我的心跳起伏，可以說是跟著每一次心跳顫動。」



雖然氣惱多於擔心，當下他知道自己得趕快去急診室。他又說，基於「常識」，他知道不能拔出釘子。



貝格森到了馬里奈特（Marinette）的醫院後，醫生看了X光片發現事情嚴重，派救護車將他轉送到綠灣（Green Bay）的大醫院救治。他笑著說：「我本來還想自己開車，但他們不准。」



醫師洛斯丹（Alexander Roitstein）證實，釘子的確插進貝格森的心臟，且離主動脈僅0.15公分。



洛斯丹說，他命令貝格森不能把釘子拉出來，交給醫生處理。他又說：「在經過這麼慘的一天後，這位先生展現出極度的沈著」。



後來貝格森在醫院只住了兩天就出院，之後一直待在家中休養，本週他終於可以重返工作崗位。（譯者：中央社許湘欣）1060816