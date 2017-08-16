丁俊暉還沒適應廣州天氣 直言小將想法有點多北京新浪網 (2017-08-16 22:35)
丁俊暉
日期:8月16日，恆大2017世界斯諾克中國錦標賽在廣州體育學院拉開帷幕。在資格賽中，丁俊暉以5比1戰勝牛壯。賽后，丁俊暉參加了新聞發佈會，他坦言自己一開始有一些不適應天氣和球台的走速，「然後我慢慢地找到擊球的力度，走位比之前好一些。」
本場比賽從比分上看，丁俊暉贏得較為輕鬆，但觀看比賽的過程，可以發現，丁俊暉並沒有將自己應有的實力發揮得淋漓盡致。究其原因，是因為還未完全適應廣州的天氣以及球台的走速，「我今天打得不太適應，因為剛剛從北京到這裏，之前一直在北京訓練，所以今天打得不太適應，天氣有不同。然後我慢慢地找到擊球的力度，走位比之前好一些。」也是因為不適應天氣與球台走速，丁俊暉還曾在第三局中出現了失誤。
雖然發揮得不是盡善盡美，但丁俊暉的實力畢竟強於牛壯，況且，牛壯本身的發揮也並不算出色。對於牛壯的表現，丁俊暉坦言：「對手今天的狀態不是很好，他給自己的壓力太大了，想法有點多。」
一位記者問丁俊暉：「第二局，你打了單桿80多分，是不是從那個時候開始手感好了？」對此，丁俊暉答道：「應該說後面的手感稍微好一些，前面只是適應球台的走速，在我們職業圈裡，一桿多少分代表不了什麼東西。」
（董正翔 發自廣州）
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