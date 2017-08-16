8月16日，長春亞泰俱樂部官方發通知《關於球員車凱限期歸隊的通知》，告知該球員必須在8月20日17：00之前無條件返回俱樂部。

亞泰官方表示：今年4月1日擅自離隊后，車凱始終未按照要求歸隊，而且此後車凱的電話號碼以及家庭住址均已變更，因此亞泰無法再與其取得聯繫。

亞泰方面認為車凱嚴重違約，要求其必須在8月20日17：00之前無條件返回俱樂部，否則亞泰將根據相關規定，對車凱做出行政和經濟處罰，並追究其違約賠償責任。