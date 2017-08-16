曝馬圖伊迪將接受體檢加盟尤文 轉會費2000萬歐北京新浪網 (2017-08-16 22:41)
馬圖伊迪已經抵達都靈
據著名記者迪馬濟奧報導，巴黎中場馬圖伊迪即將加盟尤文圖斯。球員目前已經抵達都靈，即將接受俱樂部體檢，並在明天正式亮相。據悉轉會費為2000萬歐元加獎金。
2016-17賽季，馬圖伊迪代表巴黎在各項賽事中一共出戰52場比賽，收穫了7粒進球和7次助攻。
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